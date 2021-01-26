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Лидер сборной России по лыжным гонкам извинился перед протараненным соперником

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов извинился перед соперником из Финляндии Йони Мяки, на которого он замахнулся палкой на трассе, а потом сбил с ног. Инцидент произошёл 24 января на этапе лыжного Кубка мира в Финляндии — российская сборная соревновалась с финской за второе место в эстафете.

На финишной прямой Мяки подрезал Большунова, не дав себя обогнать. Это, с точки зрения ряда спортсменов, запрещено правилами. Российский спортсмен в ответ замахнулся на него палкой, а затем протаранил его после окончания гонки. За это он был дисквалифицирован, а вместе с ним бронзовые медали потеряла российская команда. В полицейское управление финского региона Хяме поступило два заявление с просьбой проверить инцидент. Мяки повредил руку, но заявил, что не будет обращаться в полицию.

Представитель полиции заявил, что ведомство рассматривает, есть ли основания подозревать в инциденте преступление. По его словам, обычно спортивные конфликты не рассматриваются с точки зрения уголовного права.

Большунову — 24 года, он лейтенант Росгвардии. Он рекордсмен сборной России по числу личных побед и призовых мест на этапах Кубка мира по лыжным гонкам и единственный российский чемпион общего зачёта Кубка мира.

На сайте Федерации лыжных гонок России размещено совместное сообщение Большунова и главы федерации Елены Вяльбе. "Враждебность не является частью духа российской команды", — говорится в сообщении. Отмечается, что спортсмен лично извинился перед финном.

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