Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов извинился перед соперником из Финляндии Йони Мяки, на которого он замахнулся палкой на трассе, а потом сбил с ног. Инцидент произошёл 24 января на этапе лыжного Кубка мира в Финляндии — российская сборная соревновалась с финской за второе место в эстафете.

На финишной прямой Мяки подрезал Большунова, не дав себя обогнать. Это, с точки зрения ряда спортсменов, запрещено правилами. Российский спортсмен в ответ замахнулся на него палкой, а затем протаранил его после окончания гонки. За это он был дисквалифицирован, а вместе с ним бронзовые медали потеряла российская команда. В полицейское управление финского региона Хяме поступило два заявление с просьбой проверить инцидент. Мяки повредил руку, но заявил, что не будет обращаться в полицию.

Представитель полиции заявил, что ведомство рассматривает, есть ли основания подозревать в инциденте преступление. По его словам, обычно спортивные конфликты не рассматриваются с точки зрения уголовного права.

Большунову — 24 года, он лейтенант Росгвардии. Он рекордсмен сборной России по числу личных побед и призовых мест на этапах Кубка мира по лыжным гонкам и единственный российский чемпион общего зачёта Кубка мира.

На сайте Федерации лыжных гонок России размещено совместное сообщение Большунова и главы федерации Елены Вяльбе. "Враждебность не является частью духа российской команды", — говорится в сообщении. Отмечается, что спортсмен лично извинился перед финном.