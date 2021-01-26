Роскомнадзор потребовал от DOXA удалить видео о запугивании студентов

Роскомнадзор потребовал от студенческого журнала DOXA удалить опубликованное на ютубе видео о запугивании студентов перед протестами 23 января. Об этом сообщает "Апология протеста".

Ведомство обнаружило на видеозаписи призывы участвовать в несогласованных митингах и "вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий". Если журнал откажется удалить ролик, то его владельцам может грозить штраф до 100 тысяч рублей.

В опубликованном видео авторы DOXA потребовали от российских властей перестать запугивать школьников и студентов, которые собираются участвовать в протестных акциях. Они также призвали учащихся отстаивать свои права.