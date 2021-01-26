Роскомнадзор потребовал от DOXA удалить видео о запугивании студентов

Роскомнадзор потребовал от студенческого журнала DOXA удалить опубликованное на ютубе видео о запугивании студентов перед протестами 23 января. Об этом сообщает "Апология протеста".
Ведомство обнаружило на видеозаписи призывы участвовать в несогласованных митингах и "вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий". Если журнал откажется удалить ролик, то его владельцам может грозить штраф до 100 тысяч рублей.
В опубликованном видео авторы DOXA потребовали от российских властей перестать запугивать школьников и студентов, которые собираются участвовать в протестных акциях. Они также призвали учащихся отстаивать свои права.
- 23 января в акциях протеста в защиту Навального приняли участие более 100 тысяч человек. В штабах Навального заявляют о 250 тысячах участников. Около 3,5 тысяч были задержаны – это рекордный показатель во всей российской новейшей истории. Акции не были согласованы с властями. Они прошли более чем в 100 российских городах.
- За несколько дней до проведения митингов в российских школах и вузах учащихся и студентов начали предупреждать о том, чтобы они не ходили на акции 23 января. Так петербургские СМИ сообщали, что в группах десятков петербургских школ во "ВКонтакте" появились одинаковые посты с просьбой не пускать детей 23 января на митинг.
- Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил о новых акциях с требованием освободить находящегося под стражей политика. Они намечены на 31 января.
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