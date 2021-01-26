Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн отозвал свои запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности полицейского, который ударил ногой 54-летнюю Маргариту Юдину на акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Единоросс забрал свои обращения в ведомства спустя сутки после того, как направил к ним запросы.

По словам Хинштейна, полицейский, ударивший женщину, перед этим "подвергся нападению" и из-за этого воспринял Юдину, как "реальную угрозу". Депутат заявил, что данные обстоятельства "серьёзно меняют дело". Единоросс отметил, что "обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры".

Хинштейн также заявил, что будет просить руководство Росгвардии не увольнять контрактника 55-й дивизии войск Национальной гвардии, который в соцсетях оправдал избиении Юдиной. Депутат считает, что ведомству стоит ограничиться дисциплинарным наказанием. Ранее он заявлял, что созвонился с руководством Росгвардии и поддержал решение об увольнении контрактника. Хинштейн тогда писал, что "юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ".

23 января в Санкт-Петербурге во время акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального Маргарита Юдина подошла к сотрудникам полиции, которые вели одного из задержанных, и спросила, за что его задержали. В ответ один из полицейских с размаху ударил её ногой. Женщина отлетела на несколько метров и ударилась головой о мостовую, получив сотрясение мозга. Её госпитализировали в реанимацию одной из городских больниц. По словам Юдиной, она очнулась уже там "в полушоковом состоянии".

Начальство МВД по Петербургу извинилось перед пострадавшей. Сообщалось, что извинения принёс и полицейский, ударивший её. Сотрудник ведомства оправдал свои действия тем, что у него "запотело забрало" и он "не видел, что происходит". Юдина приняла извинения, подчеркнув, что не имеет претензий. Позднее стало известно, что пострадавшая всё же собирается подать на избившего её полицейского заявление в Следственный комитет.