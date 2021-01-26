Премьер-министр Италии подал в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник подал в отставку. Об этом сообщили в канцелярии президента Серджио Маттареллы.
Решение об отставке ожидалось после того, как правительство Конте потеряло абсолютное большинство в Сенате. Это стало следствием ухода из его кабинета представителей партии бывшего премьера Маттео Ренци из-за споров о стратегии борьбы с коронавирусом и рецессией в экономике.
Как пишут итальянские СМИ, Конте надеется сформировать новый кабинет. Его по-прежнему поддерживают ведущие партии нынешней коалиции: популистское Движение пяти звёзд и левоцентристская Демократическая партия.
Президент начнёт консультации с лидерами партий. Если правительство составить не удастся, в стране могут пройти досрочные выборы. За них выступает правая оппозиция – "Лига" Маттео Сальвини, которая ранее входила в правящую коалицию, но потом вышла из неё, и партия Сильвио Берлускони.
- По опросам, Конте достаточно популярен, однако он является беспартийным и прямо не связан ни с одной из политических сил.
- По конституции Италии, обе палаты парламента фактически равноправны – без большинства в Сенате правительству практически невозможно добиваться одобрения необходимых законопроектов.
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