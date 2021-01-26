Премьер-министр Италии подал в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник подал в отставку. Об этом сообщили в канцелярии президента Серджио Маттареллы.

Решение об отставке ожидалось после того, как правительство Конте потеряло абсолютное большинство в Сенате. Это стало следствием ухода из его кабинета представителей партии бывшего премьера Маттео Ренци из-за споров о стратегии борьбы с коронавирусом и рецессией в экономике.

Как пишут итальянские СМИ, Конте надеется сформировать новый кабинет. Его по-прежнему поддерживают ведущие партии нынешней коалиции: популистское Движение пяти звёзд и левоцентристская Демократическая партия.

Президент начнёт консультации с лидерами партий. Если правительство составить не удастся, в стране могут пройти досрочные выборы. За них выступает правая оппозиция – "Лига" Маттео Сальвини, которая ранее входила в правящую коалицию, но потом вышла из неё, и партия Сильвио Берлускони.