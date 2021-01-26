Льва Шлосберга оштрафовали на 20 тысяч рублей за акцию 23 января

Суд в Пскове оштрафовал депутата областного парламента Льва Шлосберга на 20 тысяч рублей. Он был признан виновным в организации акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом сообщает Север.Реалии.
По версии полиции, Шлосберг организовал и провёл шествие без подачи уведомления. Депутат якобы предложил участникам несанкционированной акции проследовать с ним "организованной группой" в гайд-парк для проведения митинга. Шлосберг с позицией полицейских не согласился и намерен обжаловать решение суда.
Накануне полицейские вручили депутату повестку с требованием явиться в отдел для составления протокола о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Позже действия Шлосберга переквалифицировали в организацию несанкционированной акции.
- Политика задержали на акции 23 января. В отделении он находился более трех часов. Шлосберг отметил, что в рапорте полицейский неверно указал место задержания, ошибка в расстоянии составляет около двух километров. В отделении депутата спрашивали, состоит ли он в партии Навального. Он объяснил, что у оппозиционера нет зарегистрированной политической партии, и рассказал, что возглавляет региональное отделение "Яблока".
- По информации Север.Реалии, на акции в Пскове было задержано более 56 человек. Большинство отпустили после дачи объяснений.
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