Льва Шлосберга оштрафовали на 20 тысяч рублей за акцию 23 января

Суд в Пскове оштрафовал депутата областного парламента Льва Шлосберга на 20 тысяч рублей. Он был признан виновным в организации акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом сообщает Север.Реалии.

По версии полиции, Шлосберг организовал и провёл шествие без подачи уведомления. Депутат якобы предложил участникам несанкционированной акции проследовать с ним "организованной группой" в гайд-парк для проведения митинга. Шлосберг с позицией полицейских не согласился и намерен обжаловать решение суда.

Накануне полицейские вручили депутату повестку с требованием явиться в отдел для составления протокола о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Позже действия Шлосберга переквалифицировали в организацию несанкционированной акции.