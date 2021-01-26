Поликлиника МВД предоставляла инвалидность здоровым полицейским

В Санкт-Петербурге поликлиника Министерства внутренних дел выдала около ста справок об инвалидности здоровым сотрудникам Росгвардии, Нацгвардии и МЧС, сообщает "Интерфакс". Региональное управление МВД возбудило в связи с этим уголовное дело о взяточничестве.

В деле трое обвиняемых: начальник поликлиники и два его заместителя. Их имена не раскрываются. По версии следствия, в течение нескольких лет они предоставляли за 200 тысяч рублей документы об инвалидности, которая якобы была получена во время несения службы. Такие справки позволяли сотрудникам силовых структур при выходе на пенсию получать льготы и страховые выплаты в размере одного миллиона рублей.