ФСБ закупила танцевальные костюмы для "обороны и безопасности" страны

В 2020 году Федеральная служба безопасности России купила на 3 миллиона 152 тысяч рублей костюмы и обувь для танцев, сообщает издание "МБХ медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

При этом информация о количестве костюмов, а также для каких именно мероприятий они закупались, спецслужба в объявленных тендерах не раскрыла. В ФСБ обосновали это постановлением правительства, которое позволяет засекречивать данные о закупках, если они проводятся "для нужд обороны страны и безопасности государства".

Отмечается, что всего спецслужба провела семь подобных тендеров.