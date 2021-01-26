В Евросоюзе отмечены задержки в поставках вакцин против Covid-19

Органы здравоохранения Евросоюза призвали производителей вакцин к соблюдению условий контрактов на поставки долгожданных средств от ковида.

В Европе обеспокоены возможными трудностями в проведении вакцинации населения. Как сообщает Би-би-си, компании

AstraZeneca и Pfizer-BioNTech ранее оповестили о невозможности поставок вакцин в предусмотренных ранее количествах.



Европейский союз предупреждает о вероятности ограничения экспорта вакцин, производимых в странах ЕС - после того, как министр здравоохранения Германии потребовал "справедливого распределения".

Власти Великобритании предостерегли от "вакцинового национализма", который, как считают в Лондоне, может завести в тупик противоэпидемические меры.



Вакцина AstraZeneca производится в основном в Великобритании. В то же время британские поставки вакцины Pfizer-BioNTech осуществляются с предприятия находящегося в Бельгии.



Поставки вакцины в последнее время приобрели критическое значение для обуздания высоких уровней инфицирования в европейских странах.



На этом фоне, министерство здравоохранения Германии поддержало компанию AstraZeneca, чья вакцина подвергается критике со стороны немецких медиа за её якобы низкую эффективность среди пожилых людей, отмечается в публикации Би-би-си.

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