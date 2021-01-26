Адвокаты Юдиной намерены добиваться наказания полицейского

Состояние здоровья жительницы Петербурга Маргариты Юдиной, пережившей 23 января на Невском проспекте нападение полицейского, вновь ухудшилось, ей потребовалась повторная госпитализация. Вечером во вторник, 26 января, она была вновь доставлена в больницу. Её сопровождал адвокат от независимой правозащитной группы "Команда-29".



Правозащитники приехали к дому Юдиной почти одновременно с представителями прокуратуры и органов опеки. Эти представители настойчиво просили о беседе с Юдиной. Адвокат Евгений Смирнов подошёл к ним и спросил о цели визита, они ответили, что их цель не связана с последними событиями (инцидентом на Невском проспекте).



23 января Маргарита Юдина подверглась нападению полицейского, нанёсшего ей сильный удар ногой. Юдина упала спиной на мостовую и вскоре была доставлена в больницу, как отмечается в публикации "Команды-29", с сотрясением мозга. После распространения противоречащих друг другу сведений о состоянии её здоровья, 25 января она была выписана из больницы. Инцидент с полицейским, как сообщалось, был исчерпан, Юдина получила официальные извинения и приняла их.



Однако адвокаты Юдиной из "Команды-29" решили подать заявление о превышении полицейским должностных полномочий, что является уголовным преступлением.



Появление 26 января у дома Юдиной представителей прокуратуры и органов опеки может быть связано с новым поворотом в деле Маргариты Юдиной, хотя сами эти представители отрицают какую-либо связь с инцидентом, произошедшим 23 января.