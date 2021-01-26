Сенат США утвердил Энтони Блинкена главой Госдепартамента США

Сенат США проголосовал за назначение на пост главы Госдепартамента Энтони Блинкена, сторонника жёстких мер в отношениях с Россией.

Новая администрация США требует от России немедленного освобождения Алексея Навального и всех задержанных участников массовых акций в его поддержку. По словам пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, глава государства не исключает, что в рамках реакции на действия российских властей могут быть приняты любые действия.

Проблему отношений с Россией Блинкен назвал одной из ключевых для новой администрации. Что касается ареста Алексея Навального, то новый госсекретарь США заявил: "Поразительно, как сильно Владимир Путин боится этого человека".