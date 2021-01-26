Навальный обогнал Путина по запросам в "Яндексе" 

Количество показов в "Яндексе" по запросу фамилии "Навальный" превысило в январе число показов по запросу фамилии "Путин" почти на миллион, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на данные статистического сервиса поисковика.

По состоянию на 26 января у запроса по фамилии оппозиционера - более 9,6 миллиона показов, а у запроса по фамилии президента России - 8,7 миллиона.

Отмечается, что Владимир Путин традиционно находится среди лидеров по числу запросов и упоминаний в Рунете. В июне 2019 года президента России обогнал по суточной популярности корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов, задержанный полицией якобы за хранение наркотиков. Впоследствии выяснилось, что журналисту их подбросили.

Популярность запроса "Навальный" в "Яндексе" резко выросла на фоне ареста оппозиционного политика после его возвращения в Россию из Германии, где он восстанавливался после отравления боевым ядом "Новичок", публикации расследования Навального о "дворце Путина", которое набрало свыше 90 миллионов просмотров на ютьюбе, а также массовых акций в поддержку оппозиционера, которые прошли 23 января по всей России.

Накануне штаб Навального анонсировал новые акции, запланировав их на воскресенье, 31 января.