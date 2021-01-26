Президенты США и России провели первый телефонный разговор

Президент США Джо Байден во вторник побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. О первом разговоре двух президентов с момента вступления в должность Джо Байдена сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что в ходе беседы президент Байден выразил озабоченность рядом шагов российских властей, включая заключение под стражу критика Кремля Алексея Навального.

В разговоре было также затронута возможность продления о продлении срока действия договора СНВ-3 на пять лет.

Она также отметила, что президент выразил решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии.