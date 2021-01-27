Профессор РАНХиГС на семинаре для учителей :"Холокоста не было"

Профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Владимир Матвеев на вебинаре для учителей Ленинградской области заявил, что "Холокоста в том объеме, [о котором говорят историки], просто не было". Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор "Эха Москвы" в Петербурге Валерий Нечай.

Он также опубликовал записи фрагментов вебинара, которую сделали корреспонденты газеты "Новые Колтуши".

"Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря 6 миллионов жертв. Поэтому эта цифра — 6 миллионов — есть не что иное, как выдумка ", - сказал Матвеев. Сам Холокост профессор назвал "ритуалом наказания соплеменников", "еврей — это этнос", поэтому "никаких межнациональных явлений, противодействий и быть не могло", утверждает он.

"Для того чтобы сжечь [труп], необходима печь с принудительным нагнетанием кислорода. Таких печей в Германии обнаружено не было. Поэтому это ещё один, к сожалению, миф. Газовых камер по уничтожению людей обнаружено не было , а этот газ использовался для дезинфекции", - продолжал профессор. В заключение своей полуторачасовой лекции он сделал вывод : «Холокоста в том объеме просто не было. Думаю, каждый сможет донести до школьников эту идею». После этого на слайде появляется надпись: "Геноцид евреев в период 1938–1945 гг. был. Холокоста не было!".

Мероприятие прошло под эгидой регионального комитета по образованию и называлось "Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица".

Издание "Бумага", которое приводит расшифровку лекции, связалось с администрацией Ленинградской области. Чиновники сообщили, что разбираются в ситуации и заверили, что для них "звучит не менее абсурдно, чем для всех".

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили нацистский лагерь смерти Освенцим (Аушвиц) в Польше. В годы второй мировой войны в Освенциме погибли более миллиона человек. Большая часть жертв – евреи, отправленные нацистами в газовые камеры. Освенцим был крупнейшим лагерем смерти и стал наиболее известным в мире местом, связанным с Холокостом.