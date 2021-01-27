Арбитражный суд Москвы проверяет появление призывов заняться оральным сексом в своих решениях. Об этом изданию "Открытые медиа" заявили в пресс-службе суда. Ранее в пяти постановлениях судьи Екатерины Игнатовой журналисты обнаружили подпись "Письку сосите. Судья Е. С. Игнатова".

Фразу обнаружил 26 января в одном из постановлений Арбитражного суда Москвы анонимный телеграм-канал. Позднее журналист "МБХ медиа" Александр Скрыльников обратил внимание на то, что предложением "письку сосите" заканчиваются пять постановлений Игнатовой. К утру 27 января оскорбительные надписи были удалены с сайта суда.

Грубые надписи были выполнены белым цветом, поэтому их не было видно в оригиналах документов, однако выделялись при копировании текстов.