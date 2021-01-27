В Москве разрешили ночную работу баров и ресторанов

Мэр Москвы Сергей Собянин в очередной раз смягчил ограничительные меры, введённые в российской столице из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом Собянин сообщил в своем блоге.

Так, с 27 января отменяется запрет на ночную работу для ресторанов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных заведений.

Требование для работодателей о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удалённый режим с 27 января будет носить рекомендательный характер. Однако оно остаётся обязательным для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Ношение масок и перчаток в офисах также по-прежнему обязательно.

Окончательное решение о работе вузов Собянин пообещал принять до 6 февраля. Очное обучение школьников старших классов в Москве было возобновлено 18 января.

С 22 января были сняты ограничения на работу музеев, библиотек и других учреждений культуры. В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимально число зрителей было разрешено увеличить с 25 до 50 процентов от общей вместимости зала. К обычной работе вернулись колледжи, спортивные школы и детские досуговые центры. Транспортные карты учащихся были разблокированы.

В своем блоге мэр Москвы отметил, что "ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2–3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50 процентов коек – впервые с середины июня прошлого года", – написал Собянин.