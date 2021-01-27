"Знает, что отмажут". Соцсети о полицейском, избившем Маргариту Юдину

Большой резонанс получила в соцсетях история 54-летней Маргариты Юдиной, которая попала в реанимацию после того, как на субботней акции протеста в Санкт-Петербурге омоновец ударил ее ногой в живот. Росгвардеец пришел к ней в больницу с цветами и извинениями – он сказал, что не видел, кого бьет, поскольку у его шлема "запотело забрало". Эти слова стали главным мемом субботнего протеста.

Олег Лекманов

Чудище обло, озорно, запотело, забрало и лаяй

Лев Рубинштейн

Все, что пело, все, что млело,

Все забрало и вспотело...

Иван Беляев

Мело метелью в темноте

Во все пределы.

Забрало было на менте,

Но запотело.

Кирилл Куталов

Извините!

У меня запотело забрало

У меня помутнилось сознало

У меня возбудилось хватало

У меня заострилось жевало

Я поэтому пнул вас в [хлебало]

А не со зла

Вячеслав Чернов

Оно забрало парня тащило в автозак

Сквозь потное забрало смотрело кое-как

Оно людей толкало со своего пути

И женщину пинало, чтоб быстренько пройти.

Потом оно мычало, цветы вручало ей

Немного извинялось, чтоб выйти поскорей.

Забрало запотело - причина всех невзгод

Я не садист, не гадина, не конченый урод.

Работаю я, братья, на страже я стою

Чтоб грабило "Забрало" родину мою

Чтоб забралО "Забрало" свободу и права

Чтоб недра отобрало, дышали чтоб едва.

Чтобы оно хамило, три шкуры чтоб драло

Чтоб нагло унижало и подло чтоб лгало

Для этого пинаю, и буду дальше бить

Ведь у меня дочурка да и кредит платить.

Покрылись толстым слоем

Мой разум, совесть вдруг

Сквозь пелену сознанья не видно, что вокруг

Забрало запотело – вот мой вам всем ответ

До следущей субботы, ребёнок, баба, дед.

Сталингулаг

Не взрыв, а хлопок; не кризис, а отрицательный рост; не [ударил] с ноги 54-летнюю женщину просто так, а забрало запотело. Новояз современной России

Из больницы женщину вскоре выписали. То, что росгвардеец отделался извинениями, комментаторы считают издевательством.

Илья Шепелин

История с избиением Маргариты Юдиной [...] закончилась фантасмагорически.

Лайфньюс сняли парадное видео, как офицеры и врачи с цветами провожают Юдину из больницы, ведут в полицейскую тачку (не автозак), которая повезет домой. На прощание кто-то из-за кадра ей кричит:

– Не болейте больше!

Действительно. Всего и делов-то. Не болейте, иначе мы вам сделаем больно.

Федор Крашенинников

"Уговаривали простить полицейского, говорили, он самый лучший!" – это про того гада, который пнул в живот Маргариту Юдину.

Если этот садист и придурок у них там числится в самых лучших, то какие же отбросы человечества у них там считаются средними, не говоря о худших?

Владимир Серебровский

Отчего-то все удивляются ситуации "Омоновец пнул петербурженку в живот, но принёс ей цветы и теперь его не накажут".

В России что, мало мужчин, которые годами избивают жён/матерей/бабушек, а потом дарят букеты — и им всё сходит с рук? Это у нас называется "семейными ценностями" и записано в Конституции.

В Санкт-Петербурге член Законодательного собрания, депутат Борис Вишневский обратился в Главное следственное управление.

Друзья и коллеги, направил обращение руководителю ГСУ. Полагаю, что против полицейского, ударившего ногой Маргариту Юдину, должно быть возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК РФ.

P.S. Важно: ч.3 ст. 286 – это тяжкое преступление. По нему невозможно примирение сторон. Для возбуждения уголовного дела не нужно заявления от потерпевшего. Поэтому никакие постановочные визиты в больницу с цветами и извинениями правового значения не имеют. Есть все основания для возбуждения дела.

Даже депутат Госдумы Александр Хинштейн неожиданно для всех потребовал, чтобы против полицейского, который ударил Юдину, возбудили уголовное дело. Однако позднее Хинштейн свое требование отозвал.

В соцсетях это вызвало насмешки.

Виталий Коньшин

Люди беспокоились, что с депутатом Хинштейном случилось, может, съел что-нибудь не то. Не стоит переживать, временное помутнение сознания, теперь он в полном порядке.

Лев Дайчик

Зато участники митинга получат реальные сроки!

Сергей Пархоменко

Это называется, депутата Хинштейна дернули за поводок. Хлебало у него запотело там, под намордником, но расстегивать его никто не разрешал.

Алёна Попова

Александр Хинштейн решил (выборы же в этом году) сделать аж целый депутатский запрос, чтобы виновный во вреде здоровью Маргариты понёс реально необходимое наказание.

Маргарита вышла из больницы и сказала (такие вот женщины, конечно, спасут страну, потому что нет трусости в ней никакой, в отличие от депутата Хинштейна), что будет бороться, чтобы насильник понёс ЗАКОННОЕ уголовное наказание!

Но сегодня уже (ой, мы все дико удивлены, конечно) депутат Хинштейн отозвал свои запросы, потому что, по его словам, он осознал, что Юдина БЕЖАЛА наперерез гражданам в каске. Я, конечно, сострадаю трусости депутатов, но есть же видео, хоть бы постыдился на счёт бежала. На заметку всем избирательницам: хотите ли Вы трусов в Думе, которые, в случае вреда вашему здоровью, будут отмазывать насильников от ответственности, потому что "сама виновата".

Потом отличился еще и депутат Исаев, который вообще патетично изрёк, что Дума должна поблагодарить силовиков, потому что они "защищали независимость России". Вероятно, Исаев не читал ст.31 Конституции РФ, за изменения которой тоже выступал. Но перечитать основной закон России ему, пока ещё депутату, не помешает. Независимость России от чего защищали силовики? От ст.31 Конституции России? Или от ст.21 Конституции России?

Я понимаю, что дикий страх сковал мужчин во власти. И мне жаль их и стыдно за из позорную трусость. Но все же хочется спросить, а если бы маму Хинштейна или маму Исаева такой вот в каске пнул в живот, они бы также благодарили силовиков за службу и говорили, что их мама сама наперерез бежала силовику?!

Аббас Галлямов

"Забрала запотели, людей не видим" – это хороший предвыборный слоган для "Единой России".

Навеяно отказом депутата Хинштейна от своего первоначально анонсированного плана добиваться наказания пнувшего женщину росгвардейца. Единоросс выяснил, что основания для пинка все-таки были.

Пропагандисты наперебой оправдывают омоновца.

Роман Голованов

Молодцы полицейские, что извинились перед бедной женщиной.

А кто-то извинился перед избитыми силовиками? Перед парнями, которым залили лицо перцем? Перед малым, которого скинули со столба и добивали ногами? Перед водителем разгромленной машины?

Или это другое?

Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале поблагодарила полицию за то, что результатом их "работы" стала "минус одна женщина на всю страну".

Маргарита Симоньян

...Общаясь с такими хрестоматийными, полевыми силовиками, я помню этот другой воздух вокруг – другой 'амбьянс', как сказали бы в московских гостиных.

И я люблю эти тихие разговоры, патетические тосты за Родину, пивко под Любэ, эйфорическое, незабвенное общее счастье от того, что Крым – наш, умение ценить порядок, дружить, не подвергаемое сомнению подчинение отцовским и дедовским ценностям и вот эту ежеминутную, мгновенную готовность жертвовать собой.

Среди них тоже есть пришлые, случайные, временные, но те, кто настоящие, – это и есть белая кость, голубая кровь и становой хребет нации.

И то, как они отработали сегодня, (минус одна женщина с сотрясением, но все же одна на огромную страну!) – это заслуживает отдельного спасибо.

Работайте, братья.

Все будет ровно.

Владимир Соловьев предложил наградить полицейского и дать ему квартиру.

Эль Мюрид

Владимир Соловьев предложил наградить полицейского, который ударил Маргариту Юдину. С его слов, оказывается, тот ее вовсе и не бил, а "оттолкнул, упираясь ногой в живот".

Главпропагандист вполне сознательно отмораживается. Во-первых, рейтинга много не бывает. Даже отрицательного. Во-вторых, переключая внимание на частности, он уводит внимание от главного – причин протеста. Умный и абсолютно беспринципный – власть может гордиться таким кадром.

Лев Рубинштейн

А еще один моральный авторитет из телевизора, имя которого угадать не трудно, а вслух произносить не хочется, сказал, что "ее не бьют, а отталкивают, упираясь ногой в живот".

Я человек ничуть не кровожадный, но мучительно хочется, чтобы этого чмошника никто не бил, а просто бы какой-нибудь добрый человек столкнул его на пол, упершись добротным дружеским кулаком в его честную физиономию.

Рустем Адагамов

Они с Мясниковым соревнуются кто из них более отвратительная мразь. Я думаю, что оба хуже.

Частый гость соловьевских эфиров доктор Александр Мясников тоже заступился за силовика: по его мнению, тот просто делал свою работу.

ДОКТОР МЯСНИКОВ

Парень при исполнении, идёт «замес», они ведут задержанного, тут кто-то бросается под ноги с криками «за что?!». Это не Женщина для него в данную секунду, это объект, препятствующий выполнению его задачи. Может баллончиком брызнуть, а может и шилом пырнуть! У него рефлекс, наработанный годами тренировок. Женщины - там, в мирной жизни, тут все, кто мешает выполнению полицией поставленных задач- потенциальный противник. «Ах, как же так- мирный протестующий и противник?!» Да вот так- это к политикам, а парень задачу выполнял. Довели до всего этого, а он виноват?! А потом опять будете на полицию уповать? Если этого сдадим, вы уверенны, что другие в критический момент не подумают- да оно мне надо?!

У меня был в жизни эпизод, когда был в молодости вовлечён в драку и травмировал постороннего. На автомате- увидел краем глаза движение и сработал на опережение... На поле боя не бывает посторонних, помните об этом. Там и время и события идут по другому, раз вы решили там оказаться, то надо быть к этому готовым.

Михаил Виноградов

Врачи - санитары леса. Юдину ударил не омоновец, а атмосфера ненависти.

Николай Травкин

Как Лоза не представляет всех песенников, так и мнение Мясникова не является мнением всего врачебного сообщества России.

Тем более мы ещё не слышали мнения доктора Рошаля, а вдруг он поправит Мясникова и скажет, что нельзя бить женщин сапогом в живот.

Вразумляет пропагандистов член СПЧ, журналистка Екатерина Винокурова:

Все, кто сейчас пытается обелить мента, ударившего женщину - они и работают на майдан. Примерно как вчера после репоста в одном украинском канале мне стали «в защиту силовиков» слать порно и пропагандировать педофилию.

Надеюсь, правоохранители разберутся с провокаторами.

Многие комментаторы выразили готовность поддержать Юдину деньгами.

Борис Грозовский

Все видели в последние дни историю Маргариты Юдиной (Петербург) и ее интервью 47news. [...] Кроме прочего, Маргарита говорит там о своих доходах (очень низкие) и двух кредитах по 60 тыс.р. каждый. Может, кто из питерских медиа или НКО поможет ей провести целевую компанию по сбору тысяч так 200-300? Думаю, многие бы ей сейчас помогли.

Екатерина Шульман

Мне эта мысль тоже немедленно пришла. Десять тысяч на четверых - это шовоще? Ещё и кредиты какие-то на ней висят.

Тихон Дзядко

Утром почитал комментарии упырей, вроде Соловьева, которые рассказывают, что омоновец в Петербурге все делал правильно, когда ударил Маргариту Юдину в живот, после чего она упала и получила сотрясение мозга.

А потом открыл почту и увидел вопросы зрителей: как с ней связаться, чтобы помочь с финансами.

Как хорошо, что адекватных людей - больше.

Аббас Галлямов

Вообще, это и политически было бы очень правильно. Символично. Режим человека пинает, а оппозиция ему помогает.

В Санкт-Петербурге муниципальные депутаты организовали сбор и погасили кредиты Юдиной. Еще один сбор, на лечение и юридические расходы, ведет правозащитная организация "Команда 29".

"Команда 29" сообщает, что Юдина снова в больнице: по словам адвоката Евгения Смирнова, ее состояние ухудшилось настолько, что она вызвала скорую. Она жалеет о том, что приняла извинения полицейского, и намерена все-таки обратиться в Следственный комитет.

На Change.org появилась петиция за то, чтобы привлечь полицейского к ответственности.