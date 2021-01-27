В ряде регионов России допрашивают школьников, участников протестов

В Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске, Тобольске и Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов опрашивают школьников, принявших участие в акциях в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщили "Коммерсанту" в "Апологии протеста" и "Правозащиты Открытки", отметив, что допросы "проходят в присутствии родителей, но далеко не всегда с адвокатом".

В Петербурге, как пишет издание, школьников спрашивают, не предлагали ли им деньги за участие в протестах, а также выясняют, видели ли они в соцсетях призывы прийти на акции или наоборот, воздержаться от участия в них. Одному из подростков из Петербурга следователь задавал вопросы о жилищных условиях и увлечениях, а также выяснял обстоятельства, при которых тот оказался на акции протеста и был задержан, рассказали "Коммерсанту" правозащитники.

В Красноярске учителя рассылают в школьных чатах предупреждения о том, что может грозить подросткам за участие в несанкционированных митингах, сообщает Сибирь.Реалии. В частности, детей пугают привлечением к административной ответственности, штрафами до 300 тысяч рублей, обязательными работами и арестом до 30 суток. Кроме того, школьников обещают поставить на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Поставить на внутришкольный учет для профилактической работы могут и московских школьников, принимавших участие в несогласованной акции 23 января, сообщили РИА "Новости" в столичном департаменте образования.

23 января в России прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального, арестованного после возвращения в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления "Новичком". На акциях были задержаны более 3,8 тысячи человек. В Москве 187 задержанных несовершеннолетних были доставлены в отделы полиции.

В Следственном комитете утверждают, что школьники вышли на протесты 23 января, воодушевившись призывами в соцсетях. В "Апологии протеста", однако, подчеркивают, что среди более тысячи задержанных, интересы которых представляли её адвокаты, несовершеннолетних было около 5 процентов. Десятки протоколов о неисполнении родительских обязанностей составлены на родителей задержанных школьников.

Накануне акций протеста Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Министерство просвещения на странице ВКонтакте призвало родителей провести 23 января вместе с детьми, а вместо участия в акции протеста "поиграть в настольные игры" или покататься на коньках или санках.

В вовлечении несовершеннолетних в митинги обвинил организаторов акций президент Владимир Путин, заявив, что "так поступают террористы, которые впереди себя гонят женщин и детей". С похожим заявлением выступил и председатель Госдумы Вячеслав Володин.