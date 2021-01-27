В Иркутске предпринимателя оштрафовали за акцию с виселицей

Суд в Иркутске оштрафовал местного предпринимателя Михаила Ожиганова на 30 тысяч рублей за акцию с виселицей и чучелом. Его признали виновным в нарушении порядка проведения публичиного мероприятия. На пост бизнесмена в инстаграме обратила внимание "Медиазона".

Ожиганов провёл свою акцию 21 декабря прошлого года. Он установил у здания областного правительства виселицу с чучелом, которое символизировало бизнес. К чучелу были прикреплены таблички "кредиты", "налоги" и "электроэнергия". В акции также приняли участие ещё два человека, которые держали плакаты "Бизнес умирает" и "Нет бизнеса. Нет налогов. Нет бюджета".