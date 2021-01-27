Роскосмос отложил на месяц первый в 2021 году пуск с Восточного

Роскосмос отложил не менее, чем на месяц первый в 2021 году пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли. К старту не успели доставить груз.

Первый пуск перенесен с 25 февраля на 25 марта. Один из источников подчеркнул, что это не окончательная дата и пуск могут отложить на более поздний срок. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" должна была стартовать с 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту.

Второй источник агентства подтвердил перенос пуска и добавил, что спутники планируется доставить на космодром в конце февраля.