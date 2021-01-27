Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Роскосмос отложил на месяц первый в 2021 году пуск с Восточного

Строительство на космодроме Восточный

Роскосмос отложил не менее, чем на месяц первый в 2021 году пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли. К старту не успели доставить груз.

Первый пуск перенесен с 25 февраля на 25 марта. Один из источников подчеркнул, что это не окончательная дата и пуск могут отложить на более поздний срок. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" должна была стартовать с 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту.

Второй источник агентства подтвердил перенос пуска и добавил, что спутники планируется доставить на космодром в конце февраля.

  • Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. Его стоимость составляет сотни миллиардов рублей, несколько миллиардов были украдены. В конце 2019 года прокуратура объявила, что с начала строительства было возбуждено 163 уголовных дела, а ущерб от преступлений составил почти 21 миллиард рублей.
  • Первый запуск с Восточного был запланирован на 27 апреля 2016 года, однако из-за неполадок состоялся на следующий день. Второй пуск – в ноябре 2017 года – был неудачным. В Роскосмосе потерю 19 спутников объяснили ошибкой алгоритма разгонного блока "Фрегат". Единственный запланированный в 2020 году запуск с космодрома по федеральной программе перенесён на 2021 год.
  • В 2021 году намечается шесть-семь пусков ракет "Союз-2" с Восточного. По коммерческой программе прогнозируются три запуска по 36 британских спутников связи OneWeb в каждом, а по федеральной программе ожидаются еще три или четыре старта.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG