Twitter и Facebook заблокировали личные аккаунты "повара Путина"

Twitter и Facebook заблокировали личные учётные записи бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщила его компания "Конкорд".
В сообщении "Конкорда" опубликованы скриншоты профилей заблокированных аккаунтов бизнесмена. Twitter пишет, что учётная запись заблокирована из-за нарушения правил соцсети. Facebook отмечает, что решение о блокировке окончательное. Соцсеть не представила причин, объяснив это правилами безопасности.
"Это наглядный пример того, как Госдеп блокирует любые неугодные комментарии", – приводит слова Пригожина пресс-служба. Предприниматель внесён в санкционный список США за свою роль в попытке вмешательства в результат президентских выборов в стране в 2016 году.
- СМИ называют Евгения Пригожина "поваром Путина". Считается, что бизнесмен из Санкт-Петербурга знаком с российским президентом. Путин говорил, что все его повара работают в Федеральной службе охраны.
- Пригожина связывают с "частной военной компанией Вагнера", ведущей боевые действия во многих странах мира, и с "фабриками троллей" – сотрудниками, активно пишущими прокремлёвские комментарии в интернете. Он это отрицает.
- После недавней блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа Facebook и Twitter стали критиковаться за непрозрачность решений. Соцсети пошли на такой шаг после штурма Капитолия радикальными сторонниками политика 6 января. Действия сервисов осудили многие европейские политики. 27 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе заявила о необходимости создания законодательной базы для ограничения влияния соцсетей.
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