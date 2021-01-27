Twitter и Facebook заблокировали личные аккаунты "повара Путина"

Twitter и Facebook заблокировали личные учётные записи бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщила его компания "Конкорд".

В сообщении "Конкорда" опубликованы скриншоты профилей заблокированных аккаунтов бизнесмена. Twitter пишет, что учётная запись заблокирована из-за нарушения правил соцсети. Facebook отмечает, что решение о блокировке окончательное. Соцсеть не представила причин, объяснив это правилами безопасности.

"Это наглядный пример того, как Госдеп блокирует любые неугодные комментарии", – приводит слова Пригожина пресс-служба. Предприниматель внесён в санкционный список США за свою роль в попытке вмешательства в результат президентских выборов в стране в 2016 году.