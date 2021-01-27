Дом Золотова оказался самым дорогим из продаваемых в России

"Дворец" в подмосковной Барвихе, принадлежащий сыну главы Росгвардии Виктора Золотова, оказался самым дорогим из выставленных в России на продажу. Это следует из соответствующей подборки, сделанной порталом недвижимости ЦИАН. Здание продается по цене более чем полтора миллиарда рублей.

Издание "Проект" подтвердило местоположение объекта и его принадлежность: собственником числится Роман Золотов.

Дом выполнен из розового мрамора в классическом стиле. На первом этаже располагаются столовая, гостиная с камином, кухня, гостевая спальня, кабинет, зимний сад и SPA-зона с бассейном, джакузи, хамамом, сауной, душевой. На втором этаже – пять спален с санузлом и гардеробными, тренажерный зал и "мастер-спальня". Рядом с домом – отдельное жилье для персонала и гараж на пять машин. Поселок, в котором находится "дворец", стоит на берегу Москвы-реки и имеет собственную набережную.

Роман Золотов стал собственником этой недвижимости в 23 года. Журналисты "Проекта" обратили внимание на отсутствие у него доходных компаний. В настоящее время его единственный актив – доля в убыточном предприятии "Квантовые технологии".

Бывший охранник Владимира Путина Виктор Золотов возглавил Росгвардию с момента ее создания в 2016 году. В 2018 году Фонд по борьбе с коррупцией обвинил его в коррупции. Согласно расследованию, руководство ведомства наживалось на завышении стоимости питания для гвардейцев. Золотов отрицал обвинения, однако его попытки добиться опровержения через суд окончились безуспешно: иск был отклонён из-за процессуальных ошибок.