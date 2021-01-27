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Соцсети оштрафуют на миллионы рублей в связи с акциями 23 января

Шесть крупнейших социальных сетей - Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube, будут оштрафованы за неисполнение требований российских властей удалять материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в акциях протеста 23 января. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Ведомство насчитало в общей сложности 170 "противоправных призывов", опубликованных в соцсетях. Отмечается, что штрафы составят от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

23 января в десятках городов России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, заключённого в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Власти отказались их согласовывать. Несмотря на это, по оценке штаба Навального, на улицы и площади российских городов вышли около 250 тысяч человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке во время акций произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше трёх с половиной тысяч участников акций, из них почти полторы тысячи – в Москве.

Следственный комитет России возбудил более двадцати уголовных дел против участников акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, а также в нарушении санитарных правил. По всей стране проходят обыски и аресты сторонников Навального.

Штаб Навального анонсировал новые акции протеста по всей России на воскресенье, 31 января.

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