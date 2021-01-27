Разоблачены хакеры, похитившие у западных банков $2,5 млрд 

Правоохранительные органы Украины совместно с коллегами из Европола, США и Германии разоблачили группу хакеров, совершавших массированные кибератаки на европейские и американские банковские учреждения. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины 27 января.

Группировка, действовавшая с 2014 года, вторгалась в компьютеры с помощью так называемых "банковских троянов", предназначенных для кражи деликатной информации – паролей, логинов и платёжных данных.

Жертвами преступников стали финансовые учреждения по всему миру – в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Литве и США. Общая сумма похищенных средств составила 2,5 миллиарда долларов.

Злоумышленники базировались в Харькове и Харьковской области. В ходе обысков было обнаружено и изъято компьютерное и серверное оборудование, которое использовалось для совершения преступлений.