При Путине Россия потратила $609 млрд на лояльные режимы и геополитику 

За последние двадцать лет российские власти потратили 609 миллиардов долларов из государственного бюджета на поддержку дружественных режимов в других странах и геополитические проекты, а около триллиона долларов осели в офшорах, пишет "Новая газета" со ссылкой на сведения из открытых источников и информацию от российских чиновников.

Из этих денег 109 миллиардов долларов были выделены на помощь Беларуси, 103 миллиарда - на помощь Украине (речь идёт о периоде до "оранжевой революции" 2014 года), 32 миллиарда - на различные непризнанные республики.

224 миллиарда долларов российские власти потратили на энергетические проекты, вроде "Северного потока-2" или "Турецкого потока". Эксперты, опрошенные "Новой газетой", считают, что они вряд ли окупятся, поскольку являются "политически мотивированными", а большая часть средств на их реализацию ушла в "карман" подрядчикам. Сама Москва отрицает обвинения, что, к примеру, с помощью "Северного потока - 2" она стремится к политическому влиянию на ЕС, и называет газопровод исключительно экономическим проектом.

Кроме того, за последние двадцать лет Россия простила долгов на 116 миллиардов долларов. Из них 20 миллиардов - африканским странам, 12 миллиардов - Ирану, 11 - Северной Корее.

Журналисты "Новой газеты" подсчитали, что на деньги, которые за 20 лет российские власти потратили на геополитику, можно было бы построить 15 тысяч новых больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого россиянина по 400 тысяч рублей.