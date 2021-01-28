Главу штаба Навального в Екатеринбурге будут судить в Москве

В Екатеринбурге к находящемуся в спецприёмнике координатору местного штаба Алексея Навального Алексею Гресько пришли сотрудники линейного отдела "Внуково" транспортной полиции Москвы. Об этом сообщает "Апология протеста".

Гресько отбывает 10 суток административного ареста за организацию митинга 23 января. Его задержали после несанкционированного шествия в поддержку Алексея Навального.

Московские полицейские прилетели в Екатеринбург, чтобы составить протокол на Гресько по статье о неповиновении законным действиям сотрудников полиции, уточняют правозащитники. Правоохранители утверждают, что Гресько оказал им сопротивление 17 января в аэропорту Внуково, куда он прилетел встречать сына.

Теперь активисту грозит арест до 15 суток. Рассматривать дело будут 5 февраля в Москве, куда привезут Гресько, сообщил URA.RU адвокат Алексей Бушмаков.