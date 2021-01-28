Задержан подозреваемый в драке с бойцами Росгвардии на акции в Москве

Полиция в Псковской области задержали уроженца Чечни Сайд-Мухамада Джумаева, подозреваемого в драке с бойцами Росгвардии на акции протеста в Москве 23 января против ареста Алексея Навального. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

ТАСС сообщает, что задержанного везут в управление Следственного комитета по Москве.

Видео с дракой на Пушкинской площади, в которой предположительно участвовал Джумаев, широко распространялось пользователями соцсетей.

Чеченские полицейские приходили домой к родным Джумаева. По словам родственников, задержанный рассказал им, что его кто-то ударил по голове, и только после этого, якобы находясь в неадекватном состоянии, он начал драться. Родные Джумаева заверили, что он никак не связан с оппозиционной деятельностью.

Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал обращение в котором призвал Джумаева сдаться чеченским властям. Делимханов пообещал помощь в урегулировании конфликта с российскими властями в случае, если Джумаев не придерживается взглядов Навального и его сторонников.