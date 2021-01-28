Отрицающего Холокост профессора уволят из РАНХиГС

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) прекратит сотрудничество с преподавателем Владимиром Матвеевым, который отрицал Холокост. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Опубликованные высказывания Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание Холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно в Дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - сказал представитель вуза.

Профессор Владимир Матвеев на вебинаре для учителей Ленинградской области заявил, что "Холокоста в том объеме, [о котором говорят историки], просто не было...Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря 6 миллионов жертв. Поэтому эта цифра – 6 миллионов – есть не что иное, как выдумка", – сказал Матвеев. Записи фрагментов вебинара сделали корреспонденты газеты "Новые Колтуши".

В вузе заявили, что участие в вебинаре - личная инициатива Матвеева, о которой он не проинформировал РАНХиГС, где он работал профессором кафедры бизнес-информатики и не проводит занятия по историческим дисциплинам.

В администрации Ленинградской областис которой связалось издание "Бумага", сообщили, что разбираются в ситуации, и заверили, что для них это "звучит не менее абсурдно, чем для всех".