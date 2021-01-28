Сыновьям избитой на митинге Маргариты Юдиной грозят армией

Двух сыновей Маргариты Юдиной, которую на несанкционированном митинге 23 января в Санкт-Петербурге ударил ногой в живот полицейский, могут забрать в армию. Об этом сообщил "Подъему" глава Лужского района Ленинградской области Юрий Намлиев.

"Семья уезжала в ФРГ, затем вернулись, при этом сыновья не встали на учет в военкомате, поэтому и не служили в армии. Этот вопрос интересует лично меня: планируют ли ребята срочную службу?" — сказал чиновник. Он также добавил, что вопросы есть и у органов опеки по поводу несовершеннолетней дочери Юдиной. Их волнуют условия её проживания и почему она не учится. "Наша обязанность - контролировать условия проживания и питания несовершеннолетних детей", - заявил Намлиев. Ранее Юдина говорила, что её дочь учится в иностранном колледже дистанционно.

Адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов сообщил "МБХ медиа", что военкомат не обращался к сыновьям Юдиной, а об интересе к ним он услышал из СМИ. По его словам, 20-летний сын Юдиной - инвалид. С этим заболеванием его просто нельзя забирать в армию, отметил адвокат.

54-летняя Маргарита Юдина живет в Луге в Ленинградской области и одна воспитывает двоих сыновей и несовершеннолетнюю дочь. По словам Юдиной, она подрабатывает репетитором по математике и семье с трудом хватает финансовых средств на продукты, а с одеждой ей помогают неравнодушные люди. 26 января к ней приезжали представители прокуратуры и органов опеки. После их визита состояние Юдиной ухудшилось, и ей потребовалась повторная госпитализация.

23 января Маргарита Юдина подверглась нападению полицейского, нанёсшего ей сильный удар ногой. Юдина упала спиной на мостовую и вскоре была доставлена в больницу, как отмечается в публикации "Команды-29", с сотрясением мозга.

После распространения противоречащих друг другу сведений о состоянии её здоровья, 25 января она была выписана из больницы. Инцидент с полицейским, как сообщалось, был исчерпан, Юдина получила официальные извинения и приняла их.

Однако позже стало известно, что Маргарита Юдина всё же собирается подать на избившего её сотрудника полиции заявление в Следственный комитет.