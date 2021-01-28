Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ратифицировала полномочия российской делегации. За соответствующую резолюцию проголосовали 107 депутатов, против – 36, воздержались – 24. Россияне участия в голосовании не принимали, так как вопрос касался их полномочий.

Украина предлагала отказаться от ратификации полномочий России. Глава украинской делегации Мария Мезенцева заявила, что Москва продолжает нарушать права человека, в частности, в аннексированном Крыму.

Ассамблея не стала поддерживать поправку Украины. В принятом документе содержится отдельный пункт о том, что ратификация полномочий российской делегации не является признанием аннексии Крымского полуострова.

Помимо прочего, парламентарии в резолюции раскритиковали Россию за изменения в Конституции, которые устанавливают приоритет российского права над международным. ПАСЕ также осудила поправки в российское законодательство относительно некоммерческих организаций и СМИ, а также законов, ограничивающих права представителей ЛГБТ.

Решение ПАСЕ осудил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.