Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ратифицировала полномочия российской делегации. За соответствующую резолюцию проголосовали 107 депутатов, против – 36, воздержались – 24. Россияне участия в голосовании не принимали, так как вопрос касался их полномочий.
Украина предлагала отказаться от ратификации полномочий России. Глава украинской делегации Мария Мезенцева заявила, что Москва продолжает нарушать права человека, в частности, в аннексированном Крыму.
Ассамблея не стала поддерживать поправку Украины. В принятом документе содержится отдельный пункт о том, что ратификация полномочий российской делегации не является признанием аннексии Крымского полуострова.
Помимо прочего, парламентарии в резолюции раскритиковали Россию за изменения в Конституции, которые устанавливают приоритет российского права над международным. ПАСЕ также осудила поправки в российское законодательство относительно некоммерческих организаций и СМИ, а также законов, ограничивающих права представителей ЛГБТ.
Решение ПАСЕ осудил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
- В 2015 году ПАСЕ лишила Россию права участия в работе ассамблеи из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. С 2017 года Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы и пригрозила выходом из организации. 25 июня 2019 года ПАСЕ большинством голосов приняла поправки к регламенту и резолюцию, которая позволила российской делегации вернуться к работе в ассамблее. Делегации Украины и Грузии оспорили полномочия российской делегации. В ответ российские депутаты предупредили, что Россия выйдет из ПАСЕ, если ассамблея сохранит хоть какие-то ограничения, введённые ранее.
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