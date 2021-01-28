Суд в Кемерове постановил: в кузбасских колониях пыток нет 

Центральный районный суд Кемерова частично удовлетворил иск трёх кузбасских колоний к журналисту издания "Сибирь.Реалии" Андрею Новашову и пяти героям его материала о пытках в этих колониях. Суд постановил опровергнуть более двадцати фраз из материала, в которых рассказывается о пытках, и выплатить истцам почти 63 тысяч рублей.

Речь в иске шла о публикации под названием "У нас только опущенные и вязанные. Как в российских колониях ломают судьбы и позвоночники", которая вышла на сайте "Сибирь. Реалии" в июне прошлого года. В материале несколько заключённых, отбывавших наказание в исправительных колониях №5, №22 и №37 Кемеровской области, рассказали о систематических пытках, применяемых сотрудниками администрации этих исправительных учреждений. После выхода материала начальники трёх колоний подали иск о защите деловой репутации, обвинив автора в "провоцировании беспорядков и вмешательстве в стабильную деятельность учреждений" .

Представлявшая в суде интересы Андрея Новашова юрист Екатерина Мельникова, сотрудничающая с Центром защиты прав СМИ, заявила, что будет обжаловать решение признать журналиста виновным. По её мнению, доказательства, представленные истцами, не могут быть признаны надлежащими, так как изготовлены ими самими и не отражают реальность происходящего.

Журналист Андрей Новашов также отметил, что доказательства, представленные ФСИН, выглядят неубедительно. По его словам, сотрудники колоний заявили в суде, что данных о применении физической силы нет в журнале происшествий, и именно это, по их мнению, подтверждает отсутствие пыток. "Понятно, что в таких закрытых учреждениях, как колонии, люди, творящие беспредел, не будут его сами документировать", - подчеркнул Новашов.