Лукашенко назвал Навального "беглым немецким протестуном"

Александр Лукашенко, против власти которого в Беларуси уже почти полгода продолжаются протесты, прокомментировал протестные митинги в России и расследования российского оппозиционера Алексея Навального, которого он назвал "беглым немецким протестуном". Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Лукашенко напомнил о своих словах о том, что "Беларусь это трамплин для атаки на Россию". Он считает, что отличие белорусских протестов от российских в том, что в августе 2020 года в Беларуси якобы "хотели осуществить блицкриг" и "ввести натовские войска", а в России "будут качать в долгую".

Говоря о Навальном, Лукашенко заявил, что расследования про власть и президента может делать только человек "с кристально чистой биографией", а российский оппозиционер имеет судимость. "Выпустили в Германию (захотел там лечиться), и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что, люди этого не понимают?" - заявил Лукашенко.

Как и Владимир Путин, Лукашенко не назвал Навального по имени.