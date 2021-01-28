Лукашенко назвал Навального "беглым немецким протестуном"

Александр Лукашенко, против власти которого в Беларуси уже почти полгода продолжаются протесты, прокомментировал протестные митинги в России и расследования российского оппозиционера Алексея Навального, которого он назвал "беглым немецким протестуном". Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.
Лукашенко напомнил о своих словах о том, что "Беларусь это трамплин для атаки на Россию". Он считает, что отличие белорусских протестов от российских в том, что в августе 2020 года в Беларуси якобы "хотели осуществить блицкриг" и "ввести натовские войска", а в России "будут качать в долгую".
Говоря о Навальном, Лукашенко заявил, что расследования про власть и президента может делать только человек "с кристально чистой биографией", а российский оппозиционер имеет судимость. "Выпустили в Германию (захотел там лечиться), и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что, люди этого не понимают?" - заявил Лукашенко.
Как и Владимир Путин, Лукашенко не назвал Навального по имени.
- С августа во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.
- Российские власти поддержали Лукашенко, согласившись с его версией о том, что протесты были инспирированы из-за рубежа.
- 23 января в России прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального, арестованного после возвращения в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления "Новичком". Митинги прошли в 125 городах России, в них приняли участие более 100 тысяч человек. Около 3,5 тысяч были задержаны – это рекордный показатель за последние годы.
- Расследование ФБК о так называемом дворце президента России Владимира Путина под Геленджиком было опубликовано 19 января – в день ареста Алексея Навального и заключения его в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Оппозиционер утверждает, что резиденция главы государства площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, её стоимость составляет около миллиарда долларов.
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