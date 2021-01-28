В Москве в день акции в поддержку Навального закроют магазины оружия

В Москве в ближайшие выходные временно прекратят работу несколько оружейных магазинов - в связи с предстоящей в центре города несанкционированной акцией в поддержку Алексея Навального. Агентство "Интерфакс", распространившее в четверг эту новость, опросило представителей магазинов, торгующих оружием и патронами, в частности - "Арсенал", "Артемида" и "Охотник на Сколковской", и они подтвердили информацию.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что распоряжение закрыть оружейные магазины рассылает по торговым сетям Росгвардия. В пресс-службе ведомства это опровергают.

Штаб Алексея Навального, который находится под арестом в московском следственном изоляторе "Матросская тишина", анонсировал новые акции протеста по всей России на воскресенье, 31 января.

Неделей ранее в десятках городов России прошли акции в поддержку Навального, во время которых произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше трёх с половиной тысяч участников несанкционированных митингов и шествий, из них почти полторы тысячи – в Москве.



Следственный комитет России возбудил более двадцати уголовных дел против участников акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, а также в нарушении санитарных правил. По всей стране проходят обыски и аресты сторонников Навального.