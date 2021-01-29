В Москве задержан муниципальный депутат Янкаускас

В Москве задержали муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса. Об этом он сам сообщил в твиттере.
По информации "ОВД-Инфо", задержание связано с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Его везут в Главное следственное управление.
Накануне в квартире у родителей Янкаускаса, где он прописан, провели обыск, изъяв технику.
По уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбуждённому в связи с несогласованной акцией 23 января в Москве, прошли обыски у более 10 сторонников Алексея Навального, а также журналистов. Пять человек задержаны как подозреваемые – это брат Навального Олег, юрист ФБК Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алёхина, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева и координатор московского штаба Навального Олег Степанов.
- 23 января в России прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального, арестованного после возвращения в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления "Новичком". На акциях были задержаны более 3,8 тысячи человек.
- Следственный комитет возбудил более тридцати уголовных дел против участников акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, порче имущества, а также в нарушении санитарных правил. По всей стране проходят обыски и аресты сторонников Навального.
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