Главу штаба Навального в Петербурге повторно арестовали

Суд в Санкт-Петербурге за день до освобождения повторно арестовал на 10 суток главу местного штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову.

Ей вменили организацию акции 23 января без подачи уведомления.

24 января Фатьяновой назначили семь суток административного ареста по этой же статье. Вечером 28 января ее увезли из спецприемника для составления ещё одного протокола за проведение того же самого мероприятия 23 января, рассказала активистка. По её словам, власти "готовы сделать всё", лишь бы она не вышла на воскресное шествие .

Штаб Навального анонсировал новые акции протеста по всей России на воскресенье, 31 января.

По данным "ОВД-Инфо", во время акции 23 января в Петербурге в поддержку Навального задержали 572 человека, возбуждены четыре уголовных дела.