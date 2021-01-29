Портрет работы Боттичелли продали за 92 миллиона долларов

Картину флорентийского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли "Молодой человек с медальоном" продали на аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке за 92 миллиона 200 тысяч долларов. Это новый рекорд для работ Боттичелли, когда-либо проданных на аукционах. В 2013 году за картину "Мадонна с младенцем и юным Иоанном Крестителем" покупатель заплатил 10,4 миллиона долларов.

В сообщении аукционного дома отмечается, что "Молодой человек с медальоном" одна из наиболее значительных работ мастера, которые когда-либо выставлялись на торги. Имя покупателя не называется.

Портрет был написан в 1470–1480 годах. С XVIII века картина принадлежала нескольким поколениям семьи аристократов Ньюборо из Уэльса. В 1982 году её купил за 1,3 миллиона долларов американский девелопер Шелдон Солоу.

Картина "Молодой человек с медальоном" неоднократно выставлялась в мировых музеях и галереях, среди которых — Национальная галерея в Лондоне, Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.