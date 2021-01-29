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Власти Чечни объяснили поступок дравшегося на митинге Джумаева

Магомед Даудов (слева) и Рамзан Кадыров

Отсутствие отцовского воспитания и жизнь вне Чечни плохо повлияли на студента МГУ Саид-Мухаммада Джумаева. 23 января его задержали за драку с бойцами Росгвардии на митинге против ареста Алексея Навального в Москве. Об этом заявил глава парламента республики Магомед Даудов в разговоре с родственниками задержанного.

"После развода родителей он рос с матерью на чужбине, что, как известно, несвойственно для чеченских детей и плохо сказывается на полноценном формировании ребёнка", - написал Даудов на своей странице в инстаграме.

По словам Даудова, глава Чечни Рамзан Кадыров принял "все меры", с целью "смягчить участь" Джумаева, но тот "избрал иной путь". "Мы пытались связаться с ним и объяснить, что своими действиями он нарушил закон и это влечет определенные последствия", - отметил глава чеченского парламента.

Он также выразил надежду, что Джумаев не поддерживает Навального, а его действия - это результат заблуждения.

  • Кадры драки Джумаева с росгвардейцами 23 января распространились в интернете. Полиция объявила его в розыск. Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал, что Джумаеву будет оказана помощь при условии, что он не поддерживает Навального.
  • Джумаева задержали в Псковской области 28 января и доставлен в Москву. Против него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Сод арестовал его на два месяца. Джумаев признал вину.

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