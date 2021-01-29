Власти Чечни объяснили поступок дравшегося на митинге Джумаева

Отсутствие отцовского воспитания и жизнь вне Чечни плохо повлияли на студента МГУ Саид-Мухаммада Джумаева. 23 января его задержали за драку с бойцами Росгвардии на митинге против ареста Алексея Навального в Москве. Об этом заявил глава парламента республики Магомед Даудов в разговоре с родственниками задержанного.

"После развода родителей он рос с матерью на чужбине, что, как известно, несвойственно для чеченских детей и плохо сказывается на полноценном формировании ребёнка", - написал Даудов на своей странице в инстаграме.

По словам Даудова, глава Чечни Рамзан Кадыров принял "все меры", с целью "смягчить участь" Джумаева, но тот "избрал иной путь". "Мы пытались связаться с ним и объяснить, что своими действиями он нарушил закон и это влечет определенные последствия", - отметил глава чеченского парламента.



Он также выразил надежду, что Джумаев не поддерживает Навального, а его действия - это результат заблуждения.