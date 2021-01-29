Главе штабов Навального Леониду Волкову предъявили обвинения

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения по статье о вовлечении несовершеннолетних в участии в несанкционированной акции главе региональных штабов Алексея Навального Леониду Волкову. Оппозиционер находится за границей. Его объявили в розыск.
Основанием для возбуждения следствие называет видеоролики, в которых Волков призывает подростков участвовать в митингах против ареста Навального. Ведомство настаивает, что оппозиционер "достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов" на проведение демонстраций.
Сам Волков отреагировал на происходящее отсылками к книге Джорджа Оруэлла: "Как обычно, черное это белое, свобода это рабство, дважды два равно пяти", – написал он. Накануне активист предложил родителям пойти на митинг вместо несовершеннолетнего ребенка. Соответствующее заявление он опубликовал в фейсбуке.
21 января Волков публиковал на своем личном канале только одно видео под названием "Как нам вытащить Навального из тюрьмы?", в котором призывал выйти на улицы и потребовать освобождения Навального. При этом Волков ничего не говорил о возрасте, а только отмечал, что нужен каждый человек.
23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. Его арестовали на 30 суток, а Федеральная служба исполнения наказаний требует заменить ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Правоохранительные органы возбудили более 20 уголовных дел.
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