В Пскове обвиняемого в госизмене осудили на семь лет

В Пскове суд приговорил жителя города Печоры к 7 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба судов области.

По версии следствия, житель собирал и передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну. Имя осужденного не называется. Предположительно, речь идет о Сергее Лыхмусе. Его задержали в августе 2019 года. Лефортовский районный суд Москвы арестовал его. В карточке Лыхмуса указано, что его подозревают в госизмене, но не сообщается, в чем именно обвиняют жителя Печор. Дело находилось под грифом "секретно".

Родственники Лыхмуса отказались общаться с Север.Реалии. По данным газеты "Псковская губерния", Лыхмус до ареста работал на печорской пилораме и периодически подрабатывал в Санкт-Петербурге охранником. По данным эстонского издания Postimees, Лыхмус имел два гражданства: российское и эстонское.

Министерство иностранных дел Эстонии в 2019 году отмечало, что по просьбе Лыхмуса готово было оказать ему всестороннюю помощь. Но ни он, ни его представитель, не обращались за консультациями в МИД.