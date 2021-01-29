Деятели культуры и ученые потребовали освободить шамана Габышева

Писатели, публицисты, историки и деятели культуры выступили с обращением, в котором потребовали освободить якутского шамана Александра Габышева. Оно опубликовано на сайте издания Colta.
В обращении говорится, что относиться к решению Габышева отправиться в повторный поход в Москву, чтобы "изгнать темные силы из Кремля", можно как угодно, но свобода перемещений для граждан России не отменена.
"За шамана заступалась мэр Якутска Сардана Авксентьева, недавно ушедшая в отставку. Теперь за него заступиться некому. Неужели Путин боится шамана и считает, что его появление в Москве может ему реально навредить?" – отмечается в заявлении.
Авторы письма обратились ко "всем, кто мог бы помочь освобождению Габышева и привлечь внимание к возобновлению практики карательной психиатрии". Под обращением поставили подписи писатели Светлана Алексиевич, Александр Гельман, Лев Рубинштейн, кинокритик Антон Долин, театральный критик Марина Давыдова, актриса Елена Коренева, политик Лев Шлосберг и другие.
- В марте 2019 года Габышев объявил о путешествии в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября того же года, поместили в психоневрологический диспансер и возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Вместе с ним преследованию подвергаются его сторонники. Amnesty International признала шамана узником совести и потребовала его освобождения.
- В августе 2020 Верховный суд Республики Саха (Якутия) признал законным решение нижестоящего суда о принудительном лечении Габышева в психоневрологическом диспансере.
- В январе 2021 года Габышев заявил, что намерен начать новый поход в Москву в марте. После этого его вновь задержали и поместили в психоневрологический диспансер. Там принудительную госпитализацию Габышева объяснили его отказом от лечения.
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