Деятели культуры и ученые потребовали освободить шамана Габышева

Писатели, публицисты, историки и деятели культуры выступили с обращением, в котором потребовали освободить якутского шамана Александра Габышева. Оно опубликовано на сайте издания Colta.

В обращении говорится, что относиться к решению Габышева отправиться в повторный поход в Москву, чтобы "изгнать темные силы из Кремля", можно как угодно, но свобода перемещений для граждан России не отменена.

"За шамана заступалась мэр Якутска Сардана Авксентьева, недавно ушедшая в отставку. Теперь за него заступиться некому. Неужели Путин боится шамана и считает, что его появление в Москве может ему реально навредить?" – отмечается в заявлении.

Авторы письма обратились ко "всем, кто мог бы помочь освобождению Габышева и привлечь внимание к возобновлению практики карательной психиатрии". Под обращением поставили подписи писатели Светлана Алексиевич, Александр Гельман, Лев Рубинштейн, кинокритик Антон Долин, театральный критик Марина Давыдова, актриса Елена Коренева, политик Лев Шлосберг и другие.