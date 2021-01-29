Парламент Португалии одобрил законопроект об эвтаназии

Парламент Португалии в пятницу одобрил законопроект о разрешении на эвтаназию для пациентов с неизлечимыми болезнями и тяжелыми травмами. Об этом сообщает Radio e Televisao de Portugal.

Пациентам, которые решатся на этот шаг, предстоит доказать, что они длительное время страдают от невыносимых болей. Одним из условий станет согласие со стороны психиатра и других медиков, которые должны будут давать оценку здоровью заявителя. Больные не могут самостоятельно попросить о смерти: заявка будет подаваться через врача. Процедура будет доступна только для совершеннолетних граждан и резидентов с видом на жительство.

Документ, который поддержали 136 депутатов из 218, передан на подпись президенту Марселу Ребелу ди Соуза, которому предстоит решить, утверждать ли закон или отправить в конституционный суд. Португалия может стать станет четвертой страной в Европе и седьмой в мире, где разрешена эвтаназия. Среди таких стран – Нидерланды, Бельгия, Люксембург и США.

Критики законопроекта считают, что пандемия – не лучшее время время для его принятия. Вызванный текущими обстоятельствами стресс может негативно отразиться на восприятии вопросов жизни и смерти, полагают они.

Сейчас действия португальских врачей, участвующих в эвтаназии, подпадают под уголовную норму. В Португалии пытались декриминализовать эту процедуру в 2018 году, однако документ тогда не прошел через парламент.