К Настоятелю Храма Летающего Макаронного монстра пришла полиция

В Нижнем Новгороде задержан бизнесмен Михаил Иосилевич, которого обвиняют в сотрудничестве с "нежелательной организацией".

В пятницу Иосилевич сообщил в своём телеграм-канале, что к нему домой пришли полицейские и предложили проехать в Следственный комитет, чтобы составить протокол задержания. "Какой-то беспредел. Подписку о невыезде я не нарушал. Это превышение полномочий в чистом виде", - приводит слова бизнесмена издание "Новости Нижнего Новгорода".

Также сообщается, что полицейские уведомили Иосилевича о направленном в Московский районный суд ходатайстве об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Предыдущую меру избрали 1 октября. Тогда же, как напоминает "ОВД-Инфо", прошли обыски у ряда нижегородских активистов, в том числу у главного редактора издания Koza.Press Ирины Славиной. На следующие день журналистка подожгла себя у здания местного МВД.

Михаила Иосилевича обвиняют в сотрудничестве с организацией "Открытая Россия" Михаила Ходорковского. Отмечается, что Иосилевич предоставил своё помещение для проведения тренингов наблюдателей перед выборами. Сам он обвинение не признал и считает его абсурдным.

В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными несколько связанных с Ходорковским организаций, зарегистрированных в Великобритании и США. Российское движение "Открытая Россия" запрещено не было, но несмотря на это на его активистов регулярно открывают административные дела. В конце марта 2019 года "Открытая Россия" объявила о самоликвидации по соображениям безопасности.

Михаила Иосилевича называют основателем Нижегородской церкви Летающего Макаронного Монстра. Пастафарианство, или Церковь Летающего Макаронного Монстра – пародийная религия, основанная в 2005 году.