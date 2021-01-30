Представителей соцсетей вызвали в Роскомнадзор из-за акций 23 января

Роскомнадзор вызвал представителей интернет-платформ TikTok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в протестах, прошедших 23 января.

Ранее Роскомнадзор заявил, что соцсети и сервисы своевременно не удалили около 170 призывов к участию в несанкционированных акциях.

Нарушителям правил грозят штрафы и блокировки.

Ранее Роскомнадзор заявил, что намерен взыскать миллионы рублей штрафов с шести крупнейших социальных сетей – Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинга YouTube – за то, что платформы не удалили по требованию властей материалы, в которых содержались призывы к несовершеннолетним участвовать в митингах против ареста Навального.

На воскресенье, 31-е января, сторонники оппозиционного политика планируют новые выступления. Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к интернет-сайтам с призывами к проведению несогласованных акций.