Белорусская прокуратура хочет признать бело-красно-белый флаг экстремистским

Белорусская Генпрокуратура может признать экстремистским бело-красно-белый флаг, символ протестов против режима Александра Лукашенко.
Представитель ведомства в эфире государственного телеканала сказала, что к ним якобы пришло коллективное обращение граждан (более ста человек), где они и просят запретить флаг через суд. И такой пакет документов ведомство уже готовит.
Обратившиеся граждане считают, что этот флаг напрямую ассоциируется с немецкой оккупацией во время Великой Отечественной войны. При этом ряд историков утверждает, что флаг использовался национальным белорусским движением ещё в начале XX века. Сейчас бело-красно-белый флаг – символ оппозиции. В стране он не зарегистрирован, но комбинация цветов есть на каждом митинге против власти.
Оппозиционный координационный совет создал петицию в интернете против признания бело-красно-белого флага экстремистским. Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности, отмечается в документе. На момент публикации свои подписи под петицией поставили более 20 тысяч человек.
- С августа во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.
- По данным правозащитников, суды вынесли более сотни приговоров по уголовным делам, так или иначе связанным с выступлениями против Лукашенко. Всего заведено более 650 таких дел.
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