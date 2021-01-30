В Польше прошли массовые акции против запрета абортов

В Польше тысячи человек вышли на акции против почти полного запрета абортов в стране. Самая масштабная акция состоялась в центре Варшавы. Люди скандировали "Свобода, равенство, аборты по требованию". Произошли столкновения демонстрантов с полицией. Для разгона митингующих применили слезоточивый газ.
Конституционный суд Польши принял решение о практически полном запрете абортов еще в октябре прошлого года. Однако нововведения вступили в силу лишь 27 января после официальной публикации. Суд признал незаконным прерывание беременности даже в том случае, если у плода есть врожденные патологии.
В постановлении суда говорится, что подобные вещи дискриминируют ещё не родившегося ребёнка. Оппозиционные партии, правозащитные организации и Евросоюз считают, что решение нарушает права женщин.
- Ежегодно в Польше проводится около тысячи легальных операций по прерыванию беременности, 98 процентов из которых – по причине внутриутробных патологий плода.
- Группы по защите прав женщин указывают, что настоящее число абортов среди польских женщин, проводимых либо подпольно, либо в других странах, достигает 80–120 тысяч.
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