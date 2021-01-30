Иван Жданов: против Навального открыто "дело о мошенничестве"

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в эфире телеканала "Дождь" сообщил о получении от Следственного комитета уведомления о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ФБК оппозиционера Алексея Навального. Дело открыто по статье о мошенничестве, и Навальный в этом деле имеет статус подозреваемого.

Иван Жданов, в частности, сказал: "Они рассматривают различные варианты и оставляют для себя варианты, потому что они видят беспрецедентную реакцию людей". Речь идёт об уличных акциях за освобождение Навального, который сейчас находится в СИЗО в связи с другим делом.

По мнению Жданова, получение уведомления - это признак того, что окончательных решений пока нет, и, по его словам, возможны разные варианты развития событий.

По версии следствия, Навальный потратил 356 миллионов рублей из средств, собранных ФБК в виде пожертвований, на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, "собранные с граждан средства были похищены", утверждают следователи. Дело возбуждено против Навального и "иных лиц", уточнили в Следственном комитете.