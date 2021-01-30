Ректор университета в Астрахани "с болью в сердце" исключил студентов

Ректор Астраханского государственного университета отчислил троих студентов после их участия в акциях в протестных акциях 23 января. Константин Маркелов рассказал об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщает издание "Открытые медиа", ректор написал, что после митингов 23 января несколько студентов получили административные штрафы за участие в них. В связи с этим руководство университета вместе со студенческим самоуправлением "были вынуждены принять решение об отчислении троих студентов".

"Эти приказы я подписывал с болью в сердце, потому что переживаю за каждого и каждую из вас. Но закон есть закон", — написал ректор Маркелов.

Ректор не упоминал имена отчисленных студентов и факультеты, на которых они учились. "Подумайте сто раз, когда вас зовут принять участие в несанкционированных митингах. В толпе могут быть провокаторы и последствия могут быть очень печальными", — обратился ректор Маркелов к своим студентам.