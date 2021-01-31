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Политика

live Два дня до суда. Новые акции в поддержку Алексея Навального

Акция протеста в Москве. 23 января 2021 года
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10:55

Департамент транспорта Москвы сообщил о том, что по требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов центральных станций метро, об ограничениях на которых ранее не сообщалось.

10:45

10:35

В Красноярске полиция задержала 44 человека, согласно данным "ОВД-Инфо"

Полиция рассадила задержанных по автобусам. В одном из них кто-то активировал аварийное открытие задней двери, поэтому некоторым участникам акции удалось сбежать, сообщает тг-канал "Борус".

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Задержаны оператор издания "Проспект Мира" Руслан Рыбаков и журналист Дмитрий Полушин. Обоих полиция отпустила. Ранее полиция задержала журналиста "НГС" Якова Калинина.

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Подробнее о событиях в городах восточной части страны - в лайвблоге Сибирь.Реалий

10:31

В Челябинске на акции в поддержку Навального начались задержания

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