Не Новороссия. В Одессе не согласны, что город основала Екатерина II

"Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса – не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину советским правительством. Зачем они это сделали, бог его знает". Президент России Владимир Путин произнес эти слова 17 апреля 2014 года сразу после аннексии Крыма. Они и стали идеологической основой для попытки России захватить более обширные, чем полуостров на юге страны, территории Украины и привели к вооруженному конфликту, начавшемуся в Донбассе.

Слово "Новороссия" к тому моменту имели в своем названии несколько одесских общественных организаций, основанных незадолго до этих событий. Они распространяли миф о том, что город на месте современной Одессы был основан 200 лет назад – рескриптом Екатерины Второй. Этот миф как нельзя лучше подходил для территориальных претензий России – создавалось впечатление, что цивилизация пришла на эти территории вместе с их завоеванием Российской империей.

В русскоязычной Википедии до сих пор глава "Основание города" начинается с событий конца XVIII века, когда в Одессе в 1793 году началось строительство крепости. Упоминается и рескрипт Екатерины Второй о появлении нового города – Одессы. После прочтения этих строк начинает казаться, что до этих событий на этом месте никакого города не существовало. С толку сбивает и празднование одесситами дня города 2 сентября: в этот день в 1794 году якобы "были забиты первые сваи в основание города" с благословения митрополита Екатеринославского и Таврического.

Этот миф развенчивается в третьей серии проекта "Украинский юг", опубликованного Институтом национальной памяти. Его инициаторами и авторами являются три украинских историка: профессор кафедры истории Украины Одесского национального университета Тарас Гончарук, доцент той же кафедры Владимир Полторак и глава южного межрегионального отделения Украинского института национальной памяти, историк Сергей Гуцалюк. В снятом ими небольшом фильме говорится о том, что в мире основной методикой определения даты основания города является первое письменное упоминание, если были начаты строительные работы и если существование населенного пункта не прерывалось.

В центре Одессы в 2008 году появилось небольшое памятное место на месте археологических раскопок, где обнаружили следы древнего греческого поселения. Через стеклянный купол можно увидеть как найденные на этом месте амфоры, так и фундамент античной постройки. Тем не менее это и еще одно древнегреческое поселение, обнаруженное на территории Одессы, исчезли еще в античности, поэтому не могут служить для определения даты основания города. Но есть и еще одно свидетельство. Первым письменным упоминанием о городе Хаджибей, который был впоследствии переименован в Одессу, находится в текстах польского историка Яна Длугоша. В 1415 году он, описывая встречу послов Византийского императора и патриарха Константинопольского с польским королем Ягайло, говорит о городе как о королевском порте, через который происходит торговля зерном.

– Это давно известная старая история, которая в свое время была затерта, забыта, – рассказывает одесский историк Сергей Гуцалюк. – Данные, которые мы приводим в фильме, были известны даже историкам Российской империи, которые жили и работали в Одессе: я имею в виду в первую очередь таких историков, как Василий Надлер или Николай Маркевич. Они одними из первых обратили на свидетельство Длугоша внимание. А сентенция относительно основания города Екатериной Второй появилась приблизительно в конце 1830-х – начале 1840-х годов XIX века благодаря стараниям Аполлона Скальковского, который, по сути, в угоду правящей династии Романовых начал раскручивать этот миф. При этом в рескрипте Екатерины Второй ни о каком основании города не говорится. В нем речь идет о расширении Хаджибейской гавани и устройстве порта, то есть о модернизации хаджибейского, а потом, с 1795 года, одесского порта. Этот рескрипт и есть само доказательство абсурдности идеи о том, что Екатерина Вторая основала город Одессу. Нет в природе указа об основании города как такового. Его искали много лет, но никто нигде не смог найти.

Почему для нас важно говорить об этом сейчас? Потому что, начиная с приобретения Украиной независимости и до 2014 года этот миф очень сильно эксплуатировался путинской пропагандой для обоснования идеи "Новороссии". И это был не просто имперский миф, придуманный Скальковским, а коктейль из сталинизма, черносотенства и так далее. И во время событий в Одессе в 2014 году этот миф сыграл очень зловещую роль.

– А в советский период этот миф эксплуатировался тоже?

– Да, в советский период он также имел место, но не так широко использовался. После того, как стараниями историка Аполлона Скальковского он появился, в 1900 году в Одессе установили памятник Екатерине Второй. Но в 1917 году его задрапировали брезентом, потому что революционная общественность на тот момент была возмущена этим памятником российскому монархизму и империализму, а в 1920 году он был снесен. Правда, в 2007 году его восстановили, но в Одессе были волнения, многие выступали против памятника, который якобы был символом того, что только благодаря исключительно талантам Екатерины Второй здесь что-то появилось. Город наш получил свое значение благодаря торговле через одесский порт зерном, которое выращивалось на юге Украины и в ее центральной части. Фактически это был порт, через который шла торговля со странами Средиземноморья. Это были южные морские ворота Российской империи в то время. Благодаря торговому буму город и застраивался. То, что сейчас является для многих символами Одессы, произошло благодаря торговле.

– Новый памятник Екатерине Второй был установлен в 2007 году, а по чьей инициативе это происходило?

– В то время его установку инициировали несколько общественных организаций, которые были отчасти аффилированы с определенными пророссийскими кругами. На тот момент городом руководил Эдуард Гурвиц, человек, который до мозга костей антикоммунист. Он фактически первым в Украине начал процесс декоммунизации. Еще в 1990-х годах (Гурвиц был мэром Одессы дважды – с 1994 по 1998 и с 2005 по 2010 годы. – Прим. РС) были переименованы улицы: советские названия заменены на старые. Отец Эдуарда Гурвица был репрессирован, потом, когда он вернулся из лагерей, то пожил недолго и умер из-за болезней, которые там приобрел. И мэру предложили: давайте снимем памятник потемкинцам, символ коммунизма, и поставим памятник Екатерине Второй, а площади будет возвращен ее старый очень красивый ансамбль.

В 2014 году сам памятник не был центром противостояния между проукраинскими и пророссийскими гражданами. Противостояние было на улицах, но не возле памятника. И даже сейчас идет разговор о том, нужен памятник или не нужен. Я думаю, что стоит рядом с ним установить большую табличку, на которой перечислить все "заслуги" Екатерины Второй перед украинским, польским, еврейским, крымско-татарским и русским народами. Это крепостное право, черта оседлости для евреев, уничтожение украинской государственности, резня в предместьях Варшавы.

– Вы одессит. Вот эта дата – 600 лет Одессе – отмечается жителями города, несмотря на существование мифа об основании Одессы Екатериной Второй?

– В городе существует несколько общественных организаций, для которых эта тема постоянно одна из центральных. Есть общественная организация, которая так и называется "Одессе – 600". В данный момент старые исторические споры выплеснулись в публичную плоскость. В городе уже почти все знают о том, что Одессе не 200 лет, а намного больше. Но еще в 2015 году было принято постановление Верховной рады Украины о том, что городу 600 лет, первое упоминание – 1415 год. В 2015 году было 600-летие города, но оно отмечалось на общественном уровне, а на уровне государственном – городские власти на тот момент абстрагировались от этой даты. Был даже судебный процесс – общественные организации подали в суд на мэрию, чтобы обязать ее провести какие-то мероприятия, так как они отказывались. И суд, кстати, обязал их сделать это.

– Если Одессе 600 лет, какие подтверждения этого удалось обнаружить современным историкам?

Якобы Россия принесла сюда цивилизацию, но в Османской империи не было крепостного права

– Как я уже говорил, первое упоминание о населенном пункте, с документированной территорией города – это 1415 год. В античные времена здесь было несколько локальных поселений, но перерыв между ними и первым воспоминанием о Коцюбееве – это почти тысяча лет. В исторической практике это такой большой перерыв, что нельзя говорить о преемственности. А между первым упоминанием о Коцюбееве, а потом уже во времена Крымского ханства и Османской империи, Хаджибее, который с 1795 года стал Одессой, нет такого перерыва, а есть постоянные сведения о каких-то процессах, которые здесь происходили: торговых, военных и так далее. Об этом пишут известные путешественники, есть карты XVI, XVII, XVIII веков, на которых указан город Хаджибей. Некоторые из них изучены украинскими историками и введены в научный оборот недавно – после исследований, проведенных в архивах Стамбула.

В российской и советской пропаганде османов рисуют так, будто они дикари, но у них не было практики уничтожать документы и переписывать их, они все сохранены. К сожалению, в российских архивах очень много документов пропало, либо они фальсифицированы. А османы все сохраняли, и благодаря этому мы теперь имеем возможность, основываясь на этих документах, докопаться до истины. Многие приверженцы имперской теории основания города нас упрекают в том, что мы якобы хотим переписать имперскую историю. Мы такой задачи себе не ставили. Даже если бы мы могли перед собой такую задачу гипотетически поставить, то практически ее никак нельзя реализовать. Имперская история города Одессы – такая же составляющая часть истории, как период польско-литовский, период османский, крымско-татарский, казацкий период, советский период и ныне период независимой Украины. Мы хотим дополнить то, что давно исследовали ученые, а также рассказать о новых интересных исторических фактах – картах и документах, которые описывают события в Хаджибее в XVII–XVIII веках, из турецких архивов.

Еще мы хотим убрать последствия многолетней антиукраинской пропаганды относительно Южной Украины. Потому что Одесса – это центр всего этого. Путин говорил, что Новороссия – это не Украина. Новороссией он называл Одесскую, Николаевскую, Херсонскую область, все южные и восточные области Украины. И у нас была куча организаций под названиями "Новороссия", "Новороссийский край" и так далее, центральной темой которых была якобы миссия цивилизованных людей, Российской империи как самого главного фактора, который принес сюда цивилизацию. Но это не соответствует действительности, потому что, если мы возьмем, к примеру, Крымское ханство либо Османскую империю, те южноукраинские земли, которые входили в Османскую империю, то здесь не было крепостничества. С тех немусульманских народов, которые здесь жили, османы брали только десятую часть от прибыли. А в Российской империи в то время было крепостное право. Поэтому говорить о какой-то цивилизации… На Запорожской Сечи тоже не было никакого крепостного права, и тоже селяне могли туда прийти, работать там за какую-то часть прибыли. Это если для примера говорить о чисто экономических моментах.