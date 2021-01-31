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IKEA выкупила лес в США, чтобы не допустить в нём строительства 

Шведская торговая сеть IKEA выкупила почти четыре с половиной тысячи гектаров (или почти сорок пять квадратных километров) леса в американском штате Джорджия с целью не допустить там строительства и сохранить уникальную экосистему.

Отмечается, что лесной массив в бассейне реки Альтамахи является средой обитания для более 350 видов животных и растений, среди них - находящиеся под угрозой исчезновения черепаха-гофер и сосна болотная.

При этом в IKEA подчеркнули, что будут поддерживать местную деревообрабатывающую промышленность, а жители Джорджии по-прежнему будут иметь доступ к большей части лесной территории.

С 2014 года шведская компания выкупила почти 250 тысяч гектаров леса в США, Эстонии, Латвии, Литве и Румынии.

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