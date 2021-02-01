"Кризис только начинается". Блогеры о дворце, полиции и свободной России

Обычно российская власть не комментирует расследования Навального, но расследование о дворце в Геленджике явно её задело. В понедельник 25-го Путин сам, лично, заявил, что дворец ему не принадлежит. Однако вопрос о том, чей же тогда дворец, так и остался открытым. Пока в Кремле не нашли владельца, зрителей кормили разоблачениями - прокремлевский канал Mash снял о дворце репортаж, чтобы показать, что никакой роскоши, о которой говорил Навальный, нет, а есть сплошной повсеместный ремонт. Репортаж даже показали по России 24. Правда, в интернете тут же нашлись свидетельства, что ремонт там был не всегда.

Николай Травкин

ГосСМИ разродились 6-минутным роликом про "дворец Путина". СМОТРИТЕ! КАКОЙ ШЕСТ, КАКАЯ СПАЛЬНЯ? ВНУТРИ СПЛОШЬ ГОЛЫЙ БЕТОН!

А чего столько времени молчали и не показывали? Какой смысл в этой неделе позора? Ждали пока 100 млн не посмотрят?

И ушлые россияне делают логический вывод. ОНИ ВСЮ НЕДЕЛЮ РОСКОШЬ ИЗ ДВОРЦА ВЫВОЗИЛИ И ВНУТРЕННОСТИ ДО ГОЛОГО БЕТОНА ОБДИРАЛИ.

Иван Яковина

Видимо, репортаж из дворца был призван показать, что он еще не достроен. Но мне кажется, что получилось довольно убедительное подтверждение расследования - и аквадискотеку показали, и театр. То есть в фильме у Навального все честно было, никакого обмана.

Он там сказал, что из-за сырости и плесени все внутри пришлось ломать и строить заново.

Но главное - снова не назвали имя хозяина всего этого счастья. Эта пауза стала уже настолько неприличной, что не оставляет сомнений в том, кому именно несчастные южане мастерят акваидискотеку.

Без хозяина такому огромному сооружению оставаться было действительно негоже. Забеспокоился даже Сергей Марков.

Дворец в Геленджике показали через тг канал Мэш. Оказалось, что там нет никаких интерьеров, которые показал Навальный, и раньше быть не могло. Потому что дворец не ремонтируется от плесени, как говорил Навальный, а просто еще совсем не построен. Просто бетонные коробки. И нет конечно, кальянной для некурящего Путина. И нет никаких царских ворот. Но это вовсе не информационная победа власти, а продолжение информационного отступления.

Потому что тем не менее, дворец то есть. И есть все еще вопрос- кто владелец дворца? И этот вопрос есть у 100 миллионов человек, которые поддерживают Путина. И вот им, нам, сторонникам Путина, а не Навальному и не иностранным спецслужбам, власть должна дать простой и ясный ответ, - что владелец дворца не Путин, а вот такой то конкретный человек. И чем быстрее будет дан этот ответ, тем больше будет в России поддержка Путина и власти. И чем дольше те, кому положено, тянут с ответом, тем больше подтают 100 миллионов. А именно такую цель и преследуют те, кто создал фейковый фильм о дворце в Геленджике. Скажите, кто владелец дворца? Это спрашивают не враги. Это просят сказать свои.

Аббас Галлямов

Вариант с Mash в том виде, в каком его запустили, не сработает. Нужен следующий шаг. Например, заявление о том, что Путин не уходит с поста президента, потому что дворец не достроен и ему жить негде. Дескать, в противном случае давно бы уже ушёл.

Такой радикальный разворот темы тут же превратил бы всех недовольных дворцом в сторонников его скорейшей достройки. В воскресенье люди бы вышли на улицу под лозунгами: «Требуем срочно достроить дворец в Геленджике!». Протестовал бы народ уже не столько против Путина, сколько против нерадивых строителей.

В субботу, всего лишь за день до назначенных в воскресенье протестов, владелец, наконец объявился: ответственность за дворец взял на себя бывший спарринг-партнёр Путина по дзюдо а ныне бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что дворец в Геленджике принадлежит ему.

Иван Давыдов

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Аркадий Ротенберг обнаружил, что он у себя в постели превратился во владельца довольно-таки заплесневелого дворца.

Не очень понятно, на какую реакцию рассчитывали в Кремле, но в соц.сетях это признание вызвало волну насмешек.

Геннадий Смирнов

Просто Аркадий Романович Ротенберг - единственный, на кого налезла хрустальная туфелька.

Максим Дбар

Редактор Мэш:

- Аркадий Романович, скажите, как получилось, что вы стали владельцем большого, шикарного, дорогого дворца, расположенного в лучшем месте Черноморского побережья?

Ротенберг:

- Как-как, не повезло, [блин]!

Олег Пшеничный

А потом в Гааге выяснится, что Донбасс брал Абрамович, Крым захапал Тимченко, в Сирии шуровал Ролдугин. Малазийский «Боинг» сбивал лично Пригожин. А у фигуранта только прицеп «Скиф» и две амфоры, которые он случайно выловил со дна моря.

Макс Михайленко

Ротенберг признал Плесневой Дворец в Геленджике своим. Братья Ковальчуки признали Алину Кабаеву своей женой. Геннадий Тимченко признал себя отцом дочери Светланы Кривоногих. Виктор Медведчук узнал свой туалетный ёршик. Виктор Вексельберг признал своим золотой бачок. Олег Дерипаска признал винные плантации своими. Дмитрий Фирташ признал своим венский диван. Роман Абрамович признал своей картину "Возвращение блудного сына". Список признаний постоянно дополняется.

Олег Козырев

Это не мой президент, это Ротенберга

С шуток про дворец начались и воскресные протесты

Ольга Карчевская

В метро объявляют, что станции закрыты из-за обнаружения бесхозного предмета.

Они имеют в виду дворец?

Однако скоро всем сделалось не до смеха. Ещё накануне стало понятно, что российские власти решили подавлять протесты максимально жестко, по белорусскому сценарию. Для начала в Москве закрыли центральные станции метро - то, что делали в Киеве в 2013 и в Минске в 2020, но ещё не делали в Москве.

Олег Кашин

Станции метро Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город закроют на вход и выход с 8.00 31 января, сообщает ГУ МВД столицы

Как обычно, перед митингом пытались арестовать всех мало-мальски заметных лидеров оппозиции под самыми удивительными предлогами.

Александр Рыклин

Слушайте, они берут все новые высоты...

Костя Янкаускас только что получил 10 суток ареста за твит "Один за всех, и все за одного"...

Интересно, если бы он написал "Бороться и искать, найти и не сдаваться", наверное, суток 20 дали бы...

Родителям рассылали грозные предупреждения об опасности участия их детей в митингах

После всех приготовления силовиков, от них не ждали ничего хорошего.

Мария Арбатова

Росгвардейцы развернули на Трубной площади полевую кухню, чтобы угощать желающих чаем. Проход на Трубную перекрыт в свете готовящейся акции протеста. Просто по анекдоту по Ленина: "Всех расстрелять, но сначала напоить горячим чаем!"...

И действительно, в воскресенье силовики действовали беспрецедентно жестко и даже жестоко.

Не гнушались и прямыми провокациями

Но и протестующие были настроены жестко и, как и в прошлую субботу, вступали в схватки с полицией.

Полиция была везде.

Итог дня - 5135 задержанных - при том, что официальные источники говорили о 300 митингующих. 1653 человека задержано в Москве и 1159 в Петербурге. Это новый рекорд России.

Задерживали даже в храмах

Кирилл Шулика

То, что закончились адвокаты в Москве убедился лично. Искал второго адвоката для ОВД Свиблово, там под 30 человек, один адвокат, пытались уговорить катать пальцы. Задержанные отказались. Теперь все на ночь 10-11 человек в самом Свиблово, остальных по другим ментовкам развезут. Кого и куда я не знаю.

Кто остался в Свиблово, у тех есть передачи с едой и всем необходимым. С горем пополам, но уговорили эти передачи принять. Теперь будем уговаривать, чтобы начали выдавать.

Была на митинге и Юлия Навальная. Её тоже задержали.



Блогеры вспоминали киноклассику



Тем более она вспоминалась сама



Беларусь тоже вспоминалась сама собой

Дмитрий Навоша

Сверхнасилие в Беларуси ничем не может быть оправдано, но может быть объяснено: президента ОМОНа ненавидит уже явное большинство, «просто тюрьмы» люди не боятся, реально готовы и сесть. Сверхнасилие – последний способ продержаться у власти. Дорога в один конец. Включая опцию сверхнасилия, ты окончательно лишаешься остальных – больше не заболтаешь это большинство и не обманешь, любые выборы и референдумы для тебя и твоих политических сил безнадёжны.

Но зачем в сторону сверхнасилия шагнул Кремль? (Так далеко, конечно, не ушёл, но направление уже не скрыть.) Непонятно. Никакой немедленной угрозы не существует. Ни волна маршей, ни освобождение Навального власть сейчас не опрокинут. Деньги на заливание проблем ещё есть (в отличие от Беларуси), пропаганда худо-бедно пудрит мозги еще значительному количеству людей, есть куча хитрых защитных конструктов типа «оппозиционных партий» и т.д.

Зачем? Что мы не знаем?

Дмитрий Колезев

На текущем этапе: что нового (сравнивая 31-е и 23-е января, по данным из СМИ, дополняется):

Со стороны силовиков:

- Использование электрошокеров полицией;

- Применение газа против протестующих;

- Серьезные травмы у протестующих;

- Тревожные сообщения о применении насилия к протестующим уже после задержания, в ОВД (Владивосток, Казань);

- Подключение «военного» спецназа Росгвардии;

- Демонстрация сотрудниками полиции огнестрельного оружия (Санкт-Петербург);

- Попытки Роскомнадзора принудить СМИ давать только официальные данные о численности митингов;

- Более массовые задержания журналистов.

Со стороны протестуюших:

- Четкая координация действий через Telegram со стороны представителей штаба Навального;

- Тактика «игры в догоняйки», быстрое передвижение по городу от точки к точке;

- Случаи активного сопротивления задержаниям, контратаки на силовиков;

- Использование краски против силовиков;

- Рассредоточение по дворам и подъездам в поисках убежища.

Все больше похоже на Беларусь, к сожалению.

Наталья Геворкян

В новом доме есть телевизор, о существовании которого я забыла. И должна признаться, оккупированная Россия на относительно большом экране гораздо сильнее бьет по нервам, чем на компе

Максим Кац

Сегодня ситуация существенно серьезнее чем неделю назад. Власти не смогли добиться невыхода людей на улицу, сорвались на истерику в Москве и срываются в Питере. Во многих городах вышло больше людей. Политический кризис только начался и развивается, а скоро начнутся выборы в ГД

Александр Кынев

Похоже, термин "оккупационный режим", столь любимый Зюгановым, наконец стал соответствовать реальности. Но сейчас он и прочие думские старцы вякать боятся.

Андрей Лошак

Весь центр столицы в автозаках, ментах и омоновцах, закрыты с десяток станций метро, тысячи задержаний мирных людей. Силовиков, свезенных, видимо, со всей страны, едва ли не больше, чем протестующих. Сколько денег и человеческих ресурсов вгрохано в эту паранойю! Они пытаются испугать, продемонстрировать силу, но эта чрезмерная реакция говорит только о слабости и чудовищном страхе одного паникующего человечка. И я вижу на лицах вокруг не испуг, а презрительные улыбки.

Эль Мюрид

Протесты в стране продолжились и снова имеют ту же самую отличительную черту — повсеместность. Сегодня первенство и в численности, и в самих действиях, безусловно, держал Петербург. Что, в общем-то, логично — именно из Петербурга на страну выползла эта нечисть, потому и Питеру подчищать свою грязь и мерзость.

Ожесточение вполне видимо нарастает. Пропаганда намекает на то, что «кто-то» завозит «специально обученных» людей, что вызывает только смех — кто завозит и где именно обучают боевиков-террористов, что всё это прошло мимо грозной ФСБ? Обычно все наоборот — именно спецслужбы организуют тренировки террористов. Украинские события в свое время высветили эту особенность, когда задолго до второго майдана на слеты боевых групп немногочисленных еще националистов приезжали первые лица СБУ. Обратная ситуация — неизвестна.

Схватки протестующих с полицией происходят по причине вполне понятной — тотальные запреты, запугивание, террор оставляют дома тех, кто готов идти на мирный протест, зато концентрация радикально настроенных среди вышедших только растет. Причем выходят те, кого террор уже не особо и пугает. Даже применение шокеров и дубинок мало воздействует на толпу. Если начнется стрельба — эффект может повториться. Но тогда появится дополнительный фактор: после пролитой крови на улицу пойдут и те, кто предпочитал не выходить. Это в определенной степени социальный парадокс, но он неизменно повторяется везде.

В этом смысле полиция действует уже буквально на грани. Сегодня на Сенной площади в Петербурге протестующим уже начали угрожать табельным огнестрельным оружием. А оружие — штука такая: достаточно его вытащить и применить, как возникает риск, что его отберут. И применят уже в обратную сторону. Так что всё уже очень близко к критическим уровням. И это при том, что ничего особенного на самом деле не происходит. Людей выходит на улицу явно меньше, чем нагоняют им навстречу карателей. Во всяком случае, пока. Но страх Кремля настолько высок, что в ход идут максимально возможные людские резервы.

У происходящего может быть определенный маркер. Когда личного состава будет уже не хватать (а это вполне возможно, если в регионах начнут выходить пока еще «непротестующие» города), то Кремль будет вынужден выводить на улицы частных карателей — разнообразных байкеров-казаков и прочих черносотенцев. Что сразу переведет ситуацию в закритический уровень, так как уровень насилия резко возрастет (наемники попросту необучены, а потому могут действовать только за гранью допустимого насилия). Как только власть выпустит эту публику, это будет означать ресурсный кризис, за которым останется только один путь — увеличение уровня насилия вплоть до применения настоящего оружия.

Выглядит несколько алармистски, но нужно понимать, что мы имеем дело с предельно деградировавшим государством с разбалансированной системой управления. Оно даже на сегодняшние не слишком значительные протесты вынуждено собирать весь имеющийся у него ресурс. Стоит протестам расширить географию и масштаб — системе не останется ничего другого.

Иван Курилла

Понятно, что у россиян сложилось неприятие 1917 года, как предтечи/начала гражданской войны, - и этим пользуются пропагандисты нынешней власти, сравнивая ситуацию с кануном революции и обвиняя оппонентов власти в намерении обрушить стабильное государство.

Это, конечно, мифологизированный взгляд на 1917 год, но я не о об этом хотел напомнить. Всё же революционеров начала 20 века обвиняли (или хвалили, тут уж как кто) за то, что они "раскачивали лодку", тогда как империя пыталась сохранить стабильность.

Пусть так, - но посмотрите на нынешнее российское государство: разве можно рассматривать его как пример стабильности? Режим за двадцать лет привел страну от слабой демократии к полноценному авторитаризму, сломал сначала независимость телеканалов, потом сломал независимость судов, потом сломал выборы, потом сломал доверие к России на международной арене, поссорив ее со всем миром и опустив страну в глубокую изоляцию, потом сломал и саму конституцию.

Да протестующие как раз выступают за возвращение понятных и честных правил, они против законодательства "безумного принтера", против постоянных авторитарных "реформ", они очень даже за стабильность, - а вот режим страну дестабилизирует. Это, собственно, главная претензия к Путину, - дестабилизация России ради бесконечного удержания власти.

Александр Шмелев

Краткие впечатления от сегодняшнего:

1. Перекрытие всего центра, метро и автобусов разделило Москву строго на 2 части - "люди в форме" и "гражданские". Совершенно неважно было, по какой причине человек оказался на улице - пришел на акцию протеста, идет по своим делам или просто живет в этом районе: если он(а) без формы - значит, он(а) на одной стороне. А все эти страшные люди в форме разных цветов с круглыми блестящими головами и дубинками - на другой. Это "чужие", "враги", "оккупанты". Это выражалось во всех бытовых разговорах, и в тоне, и в выражениях глаз, и в поведении. Ни одной осуждающей реплики в сторону протестующих ни от случайных попутчиков в трамвае, ни от зевак, ни от автомобилистов я не слышал и даже представить себе ее было трудно. Всем было ясно, что вся опасность и все нарушение нормального порядка жизни в городе происходит исключительно от шеренг карателей с палками и их злодеев-начальников из оккупационных комендатур.

2. Координация действий сегодня была не в пример проще, удобнее и эффективнее, чем неделю назад, спасибо тг-каналу "Штаб Навального в Москве". Леонид Волков, респект! Услышали, оперативно исправили, стало лучше - так и должны работать каналы обратной связи

3. В отличие от прошлой субботы сегодня молодежи, действительно, было гораздо больше, чем людей моего возраста и старше. Вероятно, во многом это было связано с тем, что оценить визуально состав протестующих стало возможно только когда началось движение от трех вокзалов к Матросской тишине и обратно, а большинство протестующих старшего возраста отсеялось в районе Садового и дальше прорываться не стало. Другие факторы: холод, ковид (так, одна из женщин средних лет на остановке трамвая - уже за границей протестов - долго объясняла нам, как она поддерживает молодежь, но сама на протесты не ходит, поскольку очень боится заболеть), ну и жестокость карателей, конечно - когда тебя тащат по асфальту и швыряют в автобус, а потом долго держат на холоде, в 25 лет это пережить проще, чем в 70.

4. Впрочем, Москва в этих протестах - не главная точка. Регионы гораздо важнее. И главным из регионов, похоже, становится Питер. Что очень справедливо, по-моему! "Я тебя породил, я тебя и убью", всё как и должно быть. Если питерцы и дальше будут оставаться хедлайнерами борьбы с вышедшей из их города бандой узурпаторов, обещаю: даже к "Зениту" я начну относиться существенно лучше

5. Когда-то я в шутку предлагал на первых свободных выборах в постпутинской России ввести "обратный ценз": чтобы иметь возможность баллотироваться куда-либо, ты должен предоставить справку, что в путинские времена на тебя было заведено уголовное или хотя бы административное дело по политическим мотивам. Однако, похоже, эту идею можно обсуждать уже не как шутку. Масштаб репрессий таков, что скоро все будущие органы власти на всех уровнях можно будет составлять исключительно из бывших политзаключенных. И, вообще говоря, это будет во многом справедливо - они уже показали бескорыстное небезразличие к судьбе страны и готовность жертвовать собой во имя ее будущего. Значит, хотя бы какие-то идеалы у них есть. В отличие от членов нынешней ОПГ, готовых на всё ради своего личного благополучия, и тех, кто до сих пор трусливо отсиживается в стороне.

Итог: Россия будет свободной - и, возможно, раньше, чем об этом можно было мечтать еще полгода назад. По крайней мере, надежда на это постепенно начинает появляться.